Linke kritisiert Schließung der Braunschweiger Stadtbibliothek

Stadtbibliotheken reagieren unterschiedlich auf die Corona-Pandemie: Einige sind wie in Braunschweig komplett geschlossen, andere bieten zumindest einen Bestell- und Abholservice an.

Braunschweig Die Fraktion beantragt, dass Bücher bestellt und kontaktlos abgeholt werden können. Andere Städte in der Region bieten dies an.

Zu normalen Zeiten kommen täglich 1500 bis 2000 Besucher in die Braunschweiger Stadtbibliothek in den Schlossarkaden. Pro Jahr sind es 500.000 Besucher und rund zwei Millionen Ausleihen. Die einen wollen nur schnell ein Buch oder eine DVD holen, andere büffeln für die Prüfung, stöbern stundenlang in der Spielesammlung oder sitzen gemütlich im Lesesaal und studieren die internationale Tagespresse. Viele davon sind Stammgäste.

In Corona-Zeiten ist all das in der bekannten Form nicht möglich. Schon im Frühjahr musste die Stadtbibliothek wegen Corona schließen, und seit November ist sie erneut dicht. Lediglich die digitalen Angebote laufen uneingeschränkt weiter, insbesondere die „Onleihe“, also das kostenlose Ausleihen digitaler Medien wie E-Books, Hörbücher, Filme und E-Papers.

Gisela Ohnesorge: Hygiene- und regelkonforme Ausleihe ist möglich

Die Linksfraktion im Braunschweiger Rat kritisiert nun, dass man Bücher und andere Medien nicht wenigstens bestellen und abholen kann. In einer Pressemitteilung schreibt Gisela Ohnesorge, kulturpolitische Sprecherin: „Dass auch unter den Pandemie-Voraussetzungen eine hygiene- und regelkonforme Ausleihe möglich ist, zeigt unter anderem die Stadtbibliothek Hildesheim.“ In Hildesheim können Interessierte telefonisch oder per Onlineformular sogenannte „Glückspakete“ bestellen und ihren bevorzugten Abholtermin nennen – bis zu zehn Wunschmedien können es sein. Die Abholung erfolgt dann kontaktlos.

Hildesheim ist dabei kein Einzelfall. Auch die Wolfsburger Stadtbücherei teilt auf ihrer Internetseite mit, dass pro Familie oder Haushalt per Mail bis zu zehn Medien pro Woche bestellt werden können. Wenn die Bestellung abholbereit ist, werden die Nutzer benachrichtigt. Auch in Gifhorn können Bibliotheksmitglieder laut der Internetseite bis zu zehn Medien bestellen und abholen. Ähnlich läuft es im Kreis Peine: Nach Terminabsprache können die Bürger in allen Kreisbüchereien und in der Kreisbildstelle weiterhin Bücher, Filme und weitere Medien kontaktlos ausleihen. Das Angebot werde von der Leserschaft sehr gut angenommen, heißt es seitens des dortigen Medienzentrums.

„In den Buchläden ist es auch möglich, Bücher zu bestellen und abzuholen“

In einem Antrag fordert die Linksfraktion nun, bei der Stadtbibliothek Braunschweig ein ähnliches System einzuführen. „Wir alle sollen und müssen zu Hause bleiben und die Kontakte reduzieren. Da sollten wir gerade jetzt die Chance nutzen, mehr zu lesen“, so Ohnesorge weiter. Vor allem bei Kindern bestehe die Möglichkeit, sie ohne weiteren Terminstress an das Lesen heranzuführen. Gerade in dieser Situation sei es sehr schade, dass keine Möglichkeit bestehe, Bücher auszuleihen.

„In den Buchläden ist es schließlich auch möglich, Bücher zu bestellen und abzuholen“, sagt Ohnesorge. „Aber nicht alle haben die finanziellen Mittel, sich einfach neue Bücher zu kaufen.“ Und auch die E-Book-Ausleihe sei keine wirkliche Alternative, denn häufig fehlten dafür die technischen Voraussetzungen.

„Das Lesen von Büchern ist für die Entwicklung von Kindern wichtig und darf nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern“, betont sie. „Wir sind in einer besonderen Situation, in der wir kreative Ideen brauchen, um so gemeinsam durch die Pandemie zu kommen. Deshalb hoffen wir, dass die übrigen Ratsmitglieder zustimmen werden, damit allen der Zugang zu Büchern ermöglicht werden kann.“