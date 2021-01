Schwere räuberische Erpressung an Geldautomat in Braunschweig

In der Weststadt kam es am Sonntagvormittag in einer Bankfiliale in der Illerstraße zu einer schweren räuberischen Erpressung im SB-Bereich. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Bankkunden (22) sofort nach dem Betreten der Filiale bedroht und die Herausgabe und das weitere Abheben von Bargeld gefordert.

Junger Mann wurde eingeschüchtert

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann eingeschüchtert, hob insgesamt einen niedrigen vierstelligen Betrag ab und übergab das Geld dem Täter. Dieser verließ die Bankfiliale daraufhin. Das Opfer informierte unverzüglich die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat etwas Auffälliges beobachtet?

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß, schwarze Sturmhaube, graue Mund-Nasen-Bedeckung, graue Strickmütze, rote Daunenjacke, graue Turnschuhe. Zeugen, die etwas an der Bankfiliale beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

red