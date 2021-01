Gleichberechtigung in Braunschweig soll Fahrt aufnehmen

Die erste Inklusions-Konferenz in der Braunschweiger Stadthalle ist schon knapp zwei Jahre her. Jetzt werden in Kürze die ersten Ergebnisse der umfangreichen Ideen-Auswertung der Öffentlichkeit präsentiert. Gleichzeitig wird auf der Internetseite der Stadt zu konstruktiven Online-Kommentaren aufgerufen. Diese Funktion wird vom 18. Januar bis 12. Februar unter der Internetadresse www.braunschweig.de/aktionsplan bereitgestellt.

Dass es nach der Konferenz im Februar 2019 so lange gedauert hat, bis nun erste Auswertungen, und längst noch nicht alle, präsentiert werden, „hat zum einen mit einem Personalwechsel und vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun“, erläuterte Heinz Kaiser. Das Gründungsmitglied des Behindertenbeirats ist nun dessen Inklusionsbeauftragter. Ziel ist es aber, noch in diesem Jahr den kommunalen Aktionsplan „Braunschweig inklusiv“ aufzustellen und dem Rat zur Abstimmung vorzulegen. „Wir streben dafür einen Termin im vierten Quartal an“, erklärt Kaiser, also vermutlich die Ratssitzung im November. „Alles unter dem Vorbehalt, dass sich in diesem Jahr rechtzeitig wieder Arbeitsgruppen treffen können, um an den einzelnen Themenbereichen weiterzuarbeiten.“

Ergebnisse aus zunächst vier Bereichen

Dabei stellen Fachverwaltung und Behindertenbeirat nun erst einmal die Ergebnisse und Vorschläge aus vier von insgesamt sieben während der Inklusions-Konferenz diskutierten Schwerpunktbereichen vor: Mobilität, Freizeit und Kultur, Wohnen, Gesundheit und Sport. Die Kommentare, Wünsche und Anregungen aus den weiteren drei Bereichen – Arbeit, Erziehung und Bildung, öffentliches politisches Leben – sollen ab März zunächst in internen Arbeitsgruppen auf Umsetzbarkeit geprüft und anschließend ebenfalls auf der städtischen Internetseite vorgestellt werden.

Insgesamt waren während der zweitägigen Inklusions-Konferenz rund 1000 Vorschläge und Wünsche eingebracht worden. Sie wurden und werden nun in den Arbeitsgruppen sondiert und zusammen mit Experten auf Sinnhaftigkeit und Machbarkeit geprüft. Die Arbeitsgruppen bestehen jeweils aus Vertretern der Verwaltung, der Politik, des Behindertenbeirats sowie externen Fachleuten für einzelne Themenfelder.

Vorbildliches Beispiel für Inklusion: ein ertastbares Informationsschild im Eingangsbereich des städtischen Fachbereichs Soziales und Gesundheit. Foto: Karsten Mentasti

Eine Forderung: Informationen an und in Bussen barrierefrei gestalten

„Einige Ideen aus der Konferenz sind relativ leicht zu realisieren, andere sind sogar schon in der Umsetzung, wieder andere werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, erklärt Sonja Keienburg, Koordinatorin der Stadtverwaltung für „Braunschweig inklusiv“. Kein maßgebliches Thema soll unter den Tisch fallen, aber es sollten im ersten Schritt gerade auch Schwerpunkte gesetzt werden, bei denen eine Umsetzung recht schnell möglich ist.

Gefordert wie beispielsweise, dass die Braunschweiger Verkehrs-GmbH ihre Fahrer von Bussen und Bahnen regelmäßig für den Umgang mit Fahrgästen mit Behinderung schult und sensibilisiert. „Das findet tatsächlich schon statt“, sagt Keienburg. Ein anderer Vorschlag im Bereich Mobilität lautet, die Informationen an und in Bussen barrierefrei zu gestalten. Damit ist auch gemeint, Fahrpläne an Haltestellen so anzubringen, dass auch Rollstuhlfahrer sie lesen können.

Liste von privaten und öffentlichen barrierefreien Toiletten

Im Bereich Sport wird vorgeschlagen, die bereits einmal erfolgreiche Fortbildung ehrenamtlicher Inklusionsmanager und Übungsleiter wieder aufzunehmen, damit Vereine vermehrt Sportangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten können. Die Verwaltung wird hier gefordert, Förderrichtlinien entsprechend anzupassen. Eine andere konkrete Anregung ist, eine Liste von privaten und öffentlichen barrierefreien Toiletten zu erstellen, die gerade auch für Touristen von großer Wichtigkeit wäre. Eine weitere Idee ist, ein System aufzubauen, um Menschen zu Kultur- oder Sportveranstaltungen zu begleiten, die es alleine nicht auf den Sportplatz und in ein Konzert schaffen.

Die im Internet nachzulesenden Vorschläge seien auf ein paar pro Themengebiet begrenzt, damit die Liste nicht unübersichtlich werde, sagt Keienburg. Die Koordinatorin für „Braunschweig inklusiv“ betont aber auch: „Es werden immer wieder neue Themen aufkommen, auf die dann reagiert werden muss und die noch nachträglich in die erste oder auch in spätere Versionen des Aktionsplans aufzunehmen sind.“

Neues Thema Elektro-Roller

Ein Thema, das es im Februar 2019 in der Stadt noch nicht gab, sind die mietbaren Elektro-Roller, die nicht nur gefahren werden, sondern die meiste Zeit überall im erweiterten Innenstadtbereich herumstehen. Nicht selten blockieren sie – unbedacht abgestellt – den Fußweg, etwa für Nutzer von Rollatoren, Rollstühlen und auch Kinderwagen.

Speziell zu diesem Thema erwarten die Beteiligten wie Kaiser und Keienburg einige Kommentare – zumal gerade viele ältere Fußgänger auch davor Angst haben dürften, wenn sich ihnen Rollerfahrer in vergleichsweiser hoher Geschwindigkeit auf dem Bürgersteig nähern.

Informationen in einfacher Sprache

Im Verwaltungsdeutsch wird das Thema E-Roller unter Formulierungen wie „Überwachung der Einhaltung von Sondernutzungsrechten“ definiert. Doch bei der Präsentation der Vorschläge für den Inklusions-Aktionsplan vom 18. Januar an im Internet wird speziell darauf geachtet, „dass jeder verstehen kann, was gemeint ist. Alle Informationen werden in einfacher Sprache dargestellt“, versichert Sonja Keienburg. Dafür wurde extra ein Experte zurate gezogen.

Ein städtischer Aktionsplan ist die Voraussetzung, dass bei allen künftigen Vorhaben, an denen Stadtverwaltung und Politik beteiligt sind, automatisch auch „inklusive“ Gesichtspunkte eine Rolle spielen. „Es muss immer wieder allen klargemacht werden: Inklusion bedeutet Gleichberechtigung“, verdeutlicht Kaiser. „Es geht nicht nur darum, etwas für alte, kranke oder/und behinderte Menschen zu machen, sondern um Maßnahmen, die ein bequemes Miteinander ermöglichen.“ Und dabei sollen die Bürger stets mitgenommen und beteiligt werden, wie jetzt wieder mit der Möglichkeit, die Vorschläge zu kommentieren. „Nur so kann Inklusion erfolgreich sein“, sagt Kaiser.

Erste Vorschläge für den Aktionsplan „Braunschweig inklusiv“ werden zwischen 18. Januar und 12. Februar auf dieser Internetseite eingestellt und können dort kommentiert werden.