Braunschweiger Initiative: Solidarität mit Menschen in Belarus

In Belarus (Weißrussland) vollzieht sich seit den Wahlen im Sommer 2020 mit einem gefälschten Endergebnis für den Diktator Alexander Lukaschenko ein dramatisches Ringen um Demokratie und Freiheit. Oppositionelle werden außer Landes gedrängt oder von der berüchtigten Sonderpolizei Omon verfolgt. In der Region Braunschweig hat jetzt der frühere Sozialdiakon der Landeskirche, Paul Koch aus Schöppenstedt, das „Braunschweiger Netzwerk Belarus-Solidarität“ gegründet. Der Projektleiter der „Europäischen Aktionswoche für eine Zukunft nach Tschernobyl“ der Abt-Jerusalem-Akademie verfügt über zahlreiche Kontakte mit Menschen in und aus Weißrussland. Dies rührt auch aus seinem Engagement für kranke und geschwächte Kinder nach der Reaktorkatastrophe 1986 in der damaligen Sowjetunion, die sich bis vor wenigen Jahren bei von ihm organisierten mehrwöchigen Aufenthalten in Familien und Einrichtungen in der Region Braunschweig erholen und regenerieren konnten. Wir sprachen jetzt mit Paul Koch über sein Engagement.

Was planen Sie im „Braunschweiger Netzwerk Belarus-Solidarität“ – und warum ist das wichtig?

Meine Initiative resultiert aus der Tschernobyl-Hilfe. Seit 35 Jahren ist Belarus katastrophal betroffen vom Reaktorunglück in der benachbarten Ukraine und den Folgen. Wir haben viele Freunde und Kontakte in Belarus. Weißrussen sind auch in Deutschland und bei uns in der Region. Was wir aus der Hauptstadt Minsk hören, ist sehr beunruhigend, wenngleich unsere Gesprächspartner dort nur durch die Blume sprechen können. Sie sind ebenso vom KGB bedroht wie die Familien von Belarussen, die im Ausland leben. Es geht jetzt darum, hier bei uns die Werke von belarussischen Künstlern über den Protest und die Unterdrückung in ihrer Heimat zu zeigen. Wir planen eine Ausstellung in Braunschweig in St. Martini mit Unterstützung von Pfarrer Friedhelm Meiners. Ohne die Pandemie wäre sie schon im Januar eröffnet worden. Jetzt heißt es notgedrungen erst einmal abzuwarten.

Foto: privat

Derzeit kann man keine Ausstellungen veranstalten, aber das Interesse daran dürfte groß sein. Was kann man dennoch bereits tun?

Es geht darum, den Kampf um Freiheit dort mitten in Europa noch stärker ins Bewusstsein zu rücken, in die Öffentlichkeit zu bringen, um auch politischen Druck auszuüben. Das sieht auch der deutsche Außenminister Maas so, der jetzt zu Recht die Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft in Belarus als PR-Geschenk für Diktator Lukaschenko bezeichnet hat. Er sollte allerdings auch mehr gegen den Terror dort gegen die Bürger unternehmen. Dort geschehen schlimme Dinge! Und die Welt schaut nur zu. Die Bilder der Künstler können hier für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und sie können die Bereitschaft zur Solidarität erhöhen. Es gibt bereits eine Foto-Posting-Aktion und eine Gruppe „Belarus-Protest-Solidarität“ im sozialen Netzwerk Facebook. Das zeigt bereits große Wirkung.

Um was für Bilder handelt es sich?

Es sind ganz unterschiedliche Motive und Herangehensweisen, die sich mit dem Protest und mit den Methoden des Regimes beschäftigen. Es sind Kunstwerke. Die Künstlerin Ania Redko beispielsweise organisiert jetzt die Ausstellung mit eigenen Werken und Bildern geflüchteter oppositioneller Künstler. Aus nachvollziehbaren Gründen können sie in Weißrussland nicht gezeigt werden. Sie ermöglichen Blicke auf die letzte stalinistische Diktatur in Europa, ein heimgesuchtes Land, bis heute extrem betroffen von Unfreiheit, der Reaktorkatastrophe und dem Zweiten Weltkrieg mit dem deutschen Überfall.

Das Gemälde der weißrussischen Künstlerin Ania Redko zeigt einen Transport von Festgenommenen nach einer friedlichen Demonstration. Angehörige und Freunde winken ihnen mit Blumen hinterher. Foto: Screenshot: Henning Noske

Gerade erleben wir die Herausforderungen für die Demokratie in USA, in vielen Teilen der Welt, auch bei uns in Europa.

Deshalb ist es umso wichtiger, sich gegen Diktatur und Unterdrückung und für Menschenrechte und europäische Integration und Zusammenarbeit einzusetzen. Die manipulierte Wahl in Belarus am 9. August 2020, die alles ins Rollen brachte, wird dort jetzt tatsächlich als Geburtsstunde der Demokratie betrachtet. Aber man sieht an den Reaktionen des Regimes, an Einschüchterung und Gewalt, am Abtransport von Demonstrierenden, dass das ein zerbrechlicher, ein höchst gefährdeter Aufbruch zur Demokratie ist. Rückschläge drohen – und deshalb sind Öffentlichkeit, Solidarität und Aufmerksamkeit so wichtig. Das zeigen viele Bilder. Eines zeigt so einen Festgenommenentransport nach einem friedlichen Protest, dem Demontranten und Angehörige mit Blumen nachwinken. Das ist berührend und bedrückend. Das Motiv des Gefangenentransports ist zentral. Ein anderes zeigt symbolisch eine Nabelschnur, die von der Ladefläche eines solchen Transports zu einem am Boden Liegenden reicht. Eine schwere, eine bedrohte Geburt der Demokratie ...

In der Ukraine hatte die Maidan-Bewegung, die orangene Revolution, auch zum Krieg geführt. Besteht diese Gefahr jetzt auch in Belarus?

Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Im Hintergrund steht Wladimir Putin, der massiv Einfluss nimmt. Und Diktator Lukaschenko hat seinen Sicherheitskräften und Spezialeinheiten freie Hand gegeben. So ist leider die Lage.

Was können da die Braunschweiger und die Menschen in der Region tun?

Sie können kreativ sein in der Überlegung, wie man sich solidarisch und aufmerksam verhalten kann. Sie können Einfluss nehmen auf die Politik, um sie mit der Nase darauf zu stoßen, dass hier Menschen vor unserer Haustür in Europa um ihre Freiheit kämpfen. Dies muss uns betreffen, wir können nicht nur teilnahmslos zuschauen. Ins „Braunschweiger Netzwerk Belarus-Solidarität“, das mittlerweile bis Hannover, Kiel, Soest und Pirna reicht, kommt man über mich. Einmal im Monat treffen wir uns jetzt zu einer Videokonferenz, tauschen Ideen und Meinungen aus. Es darf uns nicht kaltlassen, dass Freundschaft mit dieser europäischen Nation Belarus möglich ist, mit Menschen, die uns und unserer Lebensweise und Kultur sehr verbunden sind und mit Hoffnungen zu uns und auf uns blicken. Ich wünsche mir Signale der Unterstützung auf dem Weg zur Demokratie.