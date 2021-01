Braunschweigs Radfahrer wünschen sich mehr Grün auf der Straße

Die Fahrrad-Initiative, in der Braunschweigs Fahrrad- und Umweltverbände organisiert sind, richtet regelmäßig für einige Stunden geschützte Fahrrad-Streifen ein – so wie hier auf dem Bohlweg vor zwei Jahren.

Auch in Braunschweig sollen geschützte Radfahrstreifen angelegt werden. Doch: Wie sollen die eigentlich aussehen? Wissenschaftler der Ingenieur-¬ und Verkehrspsychologie des TU-Instituts für Psychologie fragten bei Braunschweigs Radfahrern nach.

Geschützte Fahrradstreifen, sogenannte Protected Bike Lanes, sind noch rar in Deutschland. Man findet sie in Metropolen wie Berlin oder Hamburg. Der Rat der Stadt hat freilich beschlossen: Auch in Braunschweig soll geprüft werden, welche mehrspurigen Straßen sich anbieten, dort eine Fahrspur zu einem für Radfahrer geschützten Fahrstreifen umzubauen.

„Es gibt dazu schon Untersuchungen im Ausland. Doch soll man die Erkenntnisse einfach übernehmen?", fragt Susanne Grüner, die die Untersuchung in Brauschweig begleitet hat. Es habe einen Anlass dafür gegeben: Braunschweigs Fahrrad-Initiative hatte angefragt, ob die Verkehrspsychologen Interesse hätten. Die Fahrrad-Initiative, in der Braunschweigs Fahrrad- und Umweltverbände organisiert sind, richtet regelmäßig für einige Stunden geschützte Fahrrad-Streifen ein.

Am Hagenmarkt, am Bohlweg und am Staatstheater konnten Braunschweigs Radfahrer bereits Erfahrungen sammeln, wie es sich auf geschützten Radfahrstreifen fährt. Geplant war, dass die TU-Wissenschaftler anschließend Radfahrer befragen. „Corona machte uns allerdings einen Strich durch die Rechnung. Es wurde kein weiterer geschützter Fahrradstreifen eingerichtet. Er wäre zu einem Treffpunkt geworden und hätte das Infektionsrisiko erhöht", so Grüner. Stattdessen fand eine Befragung per Internet statt. Mitarbeiter und Studenten des Instituts wurden nach ihrer Meinung gefragt.

Die Zahl von 125 Antworten ist zwar hoch, das Ergebnis jedoch nicht repräsentativ. „Das Durchschnittsalter lag bei 26 Jahren. Der Anteil der Frauen lag außerdem bei 70 Prozent. Hier schlägt sich die Geschlechterverteilung im Institut nieder", erklärt Grüner. Inhaltlich ging es zum Beispiel um die Überprüfung dieser Behauptung: Geschützte Fahrradstreifen sorgen dafür, dass das Rad stärker genutzt wird. 80 Prozent von denen, die häufiger Fahrrad fahren, stimmten zu. Unter denjenigen, die ohnehin regelmäßig Rad fahren, betrug die Zustimmung 40 Prozent.

Zudem ging es um die Frage: Wenn geschützte Fahrradstreifen eingefärbt werden, in welcher Farbe? Rot markiert die Stadt Braunschweig zurzeit schon Gefahrenstellen für Radfahrer. Und das Rot wäre tatsächlich auch die Farbe, die für Sicherheit stehe, so die von der TU Befragten. Sonderlich ästhetisch sei eine rote Fahrbahn für Radfahrer allerdings nicht, so ein zweites Teil-Ergebnis der Untersuchung. Die Mehrheit der Befragten meinte: Grün sollten Braunschweigs geschützte Radfahrstreifen eingefärbt werden.

Um Sicherheit und Ästhetik ging es auch bei der Frage: Wenn Autos und Fahrräder voneinander getrennt werden, wie sollte das geschehen? Mit kleinen Halbkugeln aus Beton, mit flexiblen Pollern, mit Blumenkästen, mit einer durchgehenden Betonbarriere? Betonbarrieren seien besonders sicher, so die Antwort, aber hässlich. Außerdem: Rettungswagen könnten sie zum Beispiel nicht überfahren. Am Ende seien Blumenkübel die beste Wahl. Nicht nur innerhalb des Rings sollten sie stehen, sondern auch außerhalb davon.

Grüner sagt zu den Ergebnissen: „Es gab bereits eine Diskussion darüber mit den Fahrradbeauftragten der Stadt Braunschweig. Blumenkübel als Trenn-Element haben zweifellos große Nachteile. Blumenkübel aufzustellen, wäre die teuerste Lösung. Zudem führen sie zu Folgekosten durch die Pflanzenpflege." Mit Fahrbahn-Verschmutzungen sei zu rechnen.

Und: Wie soll gewässert werden? Kommt man mit Müllcontainern an ihnen vorbei? Probleme, die man nicht hätte, wenn man flexible Plastik-Poller setzen würde. Diese Poller wären zwar keine ästhetische, aber eine sehr pragmatische Lösung, sagt die TU-Wissenschaftlerin: „Doch angenommen, auf der Museumstraße sollte ein geschützter Fahrradstreifen eingerichtet werden – das Herzog-Anton-Ulrich-Museum liegt dort. Sollten vor dem Museum tatsächlich Poller stehen?"