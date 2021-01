Corona-Krise: Staat schützt Betriebe bislang vor Insolvenzen

Die Corona-Krise und der daraus resultierende Shutdown des öffentlichen Lebens in dieser Stadt hat zumindest für die erste Phase des Shutdowns im Frühjahr keine signifikanten Auswirkungen auf die Zahl der Insolvenzen in den Betrieben. Zahlen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik zufolge, die jetzt von der Stadt Braunschweig vorgestellt wurden, wurden im Zeitraum Januar bis September 2020 24 Unternehmensinsolvenzverfahren eröffnet – und damit 8 weniger als im Vorjahreszeitraum (32). Neuere Zahlen für den darauffolgenden Zeitraum liegen noch nicht vor.

In diesem Zusammenhang sei allerdings zu berücksichtigen, so die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme auf eine AfD-Anfrage im Wirtschaftsausschuss, dass seit Frühjahr 2020 die Bundesregierung pandemiegeschädigten Unternehmen vorübergehend gestattet hatte, auf einen Insolvenzantrag zu verzichten, sofern Aussicht auf Sanierung besteht. Seit dem 1. Oktober war dann ein Insolvenzantrag bei Zahlungsunfähigkeit wieder verpflichtend – bis zum erneuten Shutdown im November und dann Mitte Dezember.

Was ist mit der Insolvenzantragspflicht?

Aktuell gilt das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht bis zum 31. Januar 2021. Das Bundeskabinett hat nun aber ganz aktuell beschlossen, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30. April 2021 verlängert werden soll, um die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft abzufedern.

Auf diesen Beschluss verweist auch Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Harz + Heide. Die Verlängerung solle aber nur den Schuldnern zugutekommen, die einen Anspruch auf finanzielle Hilfen aus den aufgelegten Corona-Hilfsprogrammen haben und deren Auszahlung noch aussteht. Voraussetzung ist weiter, dass die Hilfe bis zum 28. Februar 2021 beantragt wird.

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gilt aber nur, wenn die Krise pandemiebedingt ist und mit einer Auszahlung der Hilfen aussichtsreich zu rechnen ist. Die neuen Regelungen sollen ab dem 1. Februar 2021 gelten und sich damit nahtlos an das bestehende Gesetz anschließen.

Welche Branchen sind am stärksten betroffen?

Zur Frage, welche Branchen von der Pandemie am stärksten betroffen seien, erklärt die Verwaltung: Die Lage in den Unternehmen stelle sich sehr differenziert dar. So gebe es auch innerhalb einer Branche Gewinner und Verlierer, besonders im Handel. Trotz der Pandemie habe die Branche insgesamt einen Rekordumsatz in 2020 erzielt. Dieser gehe aber laut Angaben des Handelsblatts insbesondere auf den Online-Handel, den Lebensmitteleinzelhandel und Möbel- bzw. Heimwerkermärkte zurück.

Am stärksten von den negativen Auswirkungen betroffen seien Textilhändler, die vom Absatz der Saisonwaren abhängig sind. Hier, so Mark Alexander Krack, habe das Kabinett eine Neuerung beschlossen: Künftig sei eine Abschreibung unverkäuflicher Saisonartikel wie zum Beispiel Winterbekleidung bei den Fixkosten möglich. Das helfe der Modebranche ernorm.

Und die anderen Branchen?

Neben dem Handel, so die Stadtverwaltung weiter, seien insbesondere auch Gastronomie und Hotellerie von negativen Folgen betroffen. In weiten Teilen des Handwerks hingegen stelle sich die Situation erfreulicher Weise positiv dar – hier werde sogar ein Beschäftigungszuwachs vermeldet. Besonders schwierig sei die Lage in der Event- und Tourismusbranche und bei vielen (Solo-) Selbstständigen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Problematisch sei zudem weiterhin, dass die finanziellen Unterstützungen aus den Konjunkturprogrammen stark verzögert bei den Betrieben ankommen.

Was kann die Stadt tun?

Um die lokalen Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen, habe die Braunschweig Zukunft GmbH zusammen mit dem Arbeitgeberverband, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkammer sowie weiteren Verbänden und Einrichtungen ein Beratungsnetzwerk aufgebaut. Hier stehen Ansprechpartner bei Fragen zu den Förderprogrammen von Land und Bund und zu arbeitsrechtlichen Aspekten beratend zur Seite.

Des Weiteren habe die Stadt Braunschweig im April 2020 einen kommunalen Hilfsfonds für von der Corona-Virus-Pandemie existenziell betroffene Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler, Kultureinrichtungen und weitere Einrichtungen eingerichtet. Die Frist zur Antragstellung für den Bereich Wirtschaft endete zum 31.12.2020. Es fehle momentan jedoch die rechtliche Voraussetzung, um die Landeshilfen mit kommunalen Mitteln zu flankieren. Kulturschaffende und Kultureinrichtungen könnten weiterhin Anträge auf finanzielle Unterstützung aus dem Hilfsfonds stellen.

Trotz der bestehenden Förderprogramme beobachten das Wirtschaftsdezernat sowie die Braunschweig Zukunft und das Stadtmarketing die Situation in Braunschweig genau, um sinnvolle und zielführende Maßnahmen zeitnah ergreifen zu können. Ziel ist es, nicht nur in der derzeitigen Krise zu helfen, sondern auch für die Zeit danach mit unterstützenden Maßnahmen vorbereitet zu sein. Darüber hinaus folgt die Stadt Braunschweig dem Handlungshinweis der Bundesregierung, zur Verbesserung der Liquidität der Unternehmen die Stundung von Gewerbesteuerzahlungen anzubieten.

Was ist mit staatlichen Hilfen?

Für diejenigen Unternehmen, die seit dem 2. November 2020 geschlossen sind, gab es die außerordentliche Wirtschaftshilfe („November- bzw. Dezemberhilfe“). Gezahlt wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss, der bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonates beträgt. Diese Hilfe gilt insbesondere für Restaurants, Hotels, Bars, Theater und Veranstaltungshäuser und wird inzwischen auch ausgezahlt.

Neu hinzu kam die sogenannte Überbrückungshilfe III. Sie steht den seit dem 16. Dezember geschlossenen Unternehmen zur Verfügung. Ab Januar 2021 gilt sie für alle Unternehmen, die von staatlichen Schließungsanordnungen betroffen sind. Die Überbrückungshilfe III sieht Zuschüsse zu den fixen Kosten der Unternehmen vor und schließt sich an die Überbrückungshilfe an. BU Ulrike Ring (links), Chefin der Modekette Summersby, freut sich über die staatlichen Überbrückungshilfe und kann nun auch ihre Saisonware steuerlich abschreiben.