„Volkshochschule ist ein Ort der Begegnung, Lockdown ist brutal“

Die VHS befindet sich in der Alten Waage in Braunschweig.

Hans-Peter Lorenzen muss schon ein wenig darüber schmunzeln: Im Herbst 2019 beriet sich der Geschäftsführer der Volkshochschule Braunschweig mit Leitern anderer Volkshochschulen aus der Region dazu, wie ihre Bildungseinrichtungen onlinefähig werden. „Wir wollten ein Online-Angebot mit zehn Kursen auf die Beine stellen, drei davon sollten auf jeden Fall stattfinden“, sagt Lorenzen. Bei diesem zaghaften Schritt nach vorne wurden die Volkshochschulen einige Monate später äußerst grob geschubst. Die Corona-Pandemie legte das Präsenz-basierte Kursprogramm lahm und in der Folge wurden nicht zehn, sondern hunderte Online-Kurse geschaffen.

„Da wir ein Ort der Begegnung sind, ist ein Lockdown brutal“, sagt Lorenzen, der mit Kerstin Hartmann-Moos auch das Haus der Familie leitet. Es gehe den Kursteilnehmern nicht nur ums Lernen, sondern auch darum, Menschen zu treffen. Und das ging ab Mitte März vergangenen Jahres auf einen Schlag nicht mehr. Rund vier Wochen fanden keine Veranstaltungen statt, dann starteten die ersten Online-Kurse. Die Kollegen aus dem Sprachenbereich hätten als erste reagiert. Sie schrieben ihre Teilnehmer an und fragten, ob sie online weiter lernen wollen. „80 Prozent der Teilnehmer waren bereit dazu. Und dann setzte ein für uns völlig unerwarteter Online-Boom ein.“

Online-Kurse laufen Live per Videokonferenz

Im vergangenen Jahr bot die Volkshochschule Braunschweig mit dem dazugehörigen Haus der Familie und der VHS Arbeit und Beruf 301 Online-Kurse an, 175 von ihnen fanden mit 2000 Teilnehmern statt. Und auch in diesem Jahr sind unter den rund tausend Kursen 187 Online-Kurse, von denen im jetzigen zweiten Lockdown bereits 30 laufen. All diese Angebote werden live per Videokonferenz durchgeführt. Als Präsenzveranstaltungen möglich waren, seien auch hybride Kurse angeboten worden, sagt Joachim Fähser von der VHS. Dabei lernt vor Ort, wer möchte. Wer sich von zu Hause zuschalten möchte, kann das ebenfalls tun und wird über einen Bildschirm im Kursraum zugeschaltet.

VHS müsse auch im Lockdown Angebote machen

Fähser betont, wie wichtig es sei, dass die VHS auch im Lockdown Angebote macht: „Es gibt Kurse, die nicht aufgeschoben werden können.“ Das beginne im Haus der Familie mit Geburtsvorbereitungskursen und gehe bis zu den geförderten Deutschkursen, die für viele Voraussetzung für die berufliche Weiterentwicklung sind. „Das können sie nicht ein paar Monate aufschieben.“ Um allen, beispielsweise in den Kursen „Deutsch als Fremdsprache“, die Online-Teilnahme zu ermöglichen, hat die VHS Laptops gekauft, die die Teilnehmer leihen können. „Wir haben in mehr als 25 Geräte investiert“, sagt Lorenzen. „Damit haben wir dazu beigetragen, dass alle mitarbeiten können.“

Hans-Peter Lorenzen ist Geschäftsführer der Volkshochschule Braunschweig und des Hauses der Familie. Foto: VHS

Aber trotz der Lockdowns haben im vergangenen Jahr natürlich auch Präsenz-Kurse stattgefunden und auch im neuen Programm sind sie zahlreich vorhanden. Starten könnten die Kurse nach den aktuellen Corona-Regelungen frühestens ab dem 15. Februar. Ermutigen möchte Lorenzen Interessierte, sich anzumelden, auch wenn es noch unsicher sei, wie es mit dem Lockdown weiter gehe. „Wir sind in der Phase, in der sich die Menschen normalerweise zu unseren Kursen anmelden.“ Das Programm ist bereits seit Dezember online und die Programmhefte sind gedruckt, können aber natürlich nicht verteilt werden. „In den Arztpraxen beispielsweise dürfen ja gar keine Zeitschriften ausliegen.“ Lorenzen versichert, dass die Teilnehmer zeitnah informiert werden, wenn sich Kurse verschieben sollten. Auch finanzielle Nachteile werde es nicht geben, wenn ein Kurs nicht stattfinden können sollte. Für die Präsenz-Kurse gebe es ein klares Hygienekonzept mit einer verringerten Teilnehmerzahl.

Bis zu 400 Kurse konnten wegen Pandemie nicht stattfinden

Im vergangenen Jahr konnten bis zu 400 Kurse der VHS und des Hauses der Familie wegen der Corona-Pandemie nicht oder nur teilweise stattfinden, berichtet Lorenzen. Die Zahl der Privatkunden sei um 35 Prozent zurückgegangen. Und mit ihnen auch Einnahmen in Höhe von etwa 500.000 Euro. Die Einnahmen über Kursgebühren liegen jährlich bei rund 1,6 Millionen Euro. Sollte es auch 2021 länger andauernde Corona-bedingte Einschränkungen geben, erwartet Lorenzen im Bereich der klassischen Präsenzveranstaltungen Einnahmeverluste in Höhe von etwa 600.000 Euro.

Doch die Gebühren sind für die VHS nicht die einzige Einnahmequelle. „Unser Gesamtvolumen beträgt rund 6 Millionen Euro.“ Darin enthalten sind Zuschüsse von der Stadt Braunschweig, des Landes und des Bundes. Diese seien in der Zeit der Krise nicht gesenkt worden. Und für alle Projekte und Bildungsaufträge, die aus Drittmitteln – also von Bund, Land und EU – gefördert werden, habe es Ausgleichszahlungen gegeben, teilweise von bis zu 100 Prozent.

Noch keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze

Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze hatte die Krise bisher nicht. Neben 550 freiberuflichen Kursleitern sind bei der Volkshochschule Braunschweig, dem Haus der Familie und der VHS Arbeit und Beruf 190 Menschen fest angestellt. 25 Prozent der Belegschaft befanden sich laut Lorenzen von April bis Juli 2020 in Kurzarbeit. „Derzeit ist noch keine weitere Kurzarbeit vorgesehen.“ Für etwa 5 Prozent der Freiberufler, die den überwiegenden Teil ihres Lebensunterhalts aus Honorartätigkeiten erwerben, habe es finanzielle Hilfen aus speziell eingerichteten Sondertöpfen auf Bundes- und Landesebene gegeben.

Mit ihren Online-Angeboten erreicht die Volkshochschule Braunschweig ganz neue Adressatenkreise. „Die Kursleiterin eines Online-Seminars zu Kommunikation sagte mir, dass von 13 Anmeldungen nur drei aus Braunschweig kämen.“ Die anderen kämen aus Wolfsburg, Köln, Wuppertal, München. Das sei aus Sicht der Kursteilnehmer natürlich verständlich, sagt Lorenzen. Die Teilnehmer schauten, wo zu welcher Zeit der beste Kurs für sie stattfinde. „Aber das durchkreuzt die Struktur der Volkshochschulen, die in Gebietskörperschaften organisiert sind.“ Ist ein kommunaler Zuschuss zu einem Online-Englisch-Kurs noch zu rechtfertigen, wenn nur ein Teilnehmer aus Braunschweig mitmacht? „Diese Fragen müssen wir beantworten, auf Landes-, Bundes- oder sogar europäischer Ebene.“ Im Arbeitskreis großstädtischer Volkshochschulen, zu dem Volkshochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören, sei das bereits Thema gewesen.

"Niedrigschwelligen Zugang zu Bildung aufrechterhalten"

Zurückdrehen lasse sich die Entwicklung nicht, sagt Lorenzen. „Wir werden aber nicht von der analogen in die digitale Welt umschalten. Wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen.“ Die Volkshochschule mit seinem niedrigschwelligen Zugang zu Bildung, Entwicklung, Austausch und Teilhabe müsse und werde aufrechterhalten werden, auch mit der Begegnung vor Ort.