Polizei Braunschweig: Weniger Randale, Verbrechen, Unfälle...

Wie schlägt sich die Polizei in der Corona-Ausnahmesituation, wie kommen auch die einzelnen Beamten mit dieser außergewöhnlichen Lage zurecht, die das gesamte Einsatzgeschehen massiv beeinflusst? Welche Aufgaben sind jetzt weniger geworden, welche hinzugekommen – und wie steht es um die Disziplin der Braunschweiger Bevölkerung angesichts der notwendigen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie? Uwe Lietzau (55) Braunschweigs amtierender Inspektionsleiter, zugleich Leiter der Kriminalpolizei, beanwortet jetzt die Fragen der Redaktion.

Corona betrifft gerade alle, natürlich auch Polizeibeamte. Wie ist bei der Braunschweiger Polizei die Lage?

Natürlich verfolgen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr sensibel die Entwicklung. Als Polizeiinspektion Braunschweig haben wir alles unternommen, um die Hygieneregeln und damit auch den Schutz vor dem Covid-19-Virus so wirkungsvoll wie möglich einrichten zu können. Ganz klar: Allein durch die Ausübung des Polizeiberufes entsteht ein Risiko. Tagtäglich kommt man mit unbekannten Personen zusammen. Doch was wir auch zu unserer eigenen Sicherheit tun können, auch in Abstimmung mit der Stadt, das führen wir sehr konsequent durch.

Polizei, das geht nicht im Home-Office. Feuerwehr auch nicht, aber dort erfuhren wir, dass es durch konsequente Hygiene-Disziplin eben auch nur sehr wenige eigene Infektionsfälle gab. Ist das bei Ihnen auch so?

Das kann ich bestätigen. Natürlich ging es auch bei der Polizei nicht an einzelnen infizierten Mitarbeitern vorbei, aber das konsequente Einhalten der Regeln ist tatsächlich ein sehr wirkungsvolles Mittel zur Eindämmung, wie wir sehen. Die Einsatzbereitschaft wurde dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

Es gab jedoch deutlich sichtbare Veränderungen im Einsatzgeschehen. Wie sah das aus?

Die polizeilichen Aufgaben haben sich tatsächlich verschoben. Nehmen Sie als Beispiel, dass wir seit dem Frühjahr 2020 praktisch kein Nachtleben mehr in Braunschweig haben. Und da konnten sich zwangsläufig auch die in diesem Kontext typischen Straftaten nicht ereignen. Außerdem finden seit geraumer Zeit keine Fußballspiele mit Stadionpublikum statt, auch hier sind Aufgaben schlicht weggefallen. Aber das ist nicht alles. Es sind deutlich weniger Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Durch die verringerte Mobilität entspannt sich der Straßenverkehr, es kommt dort zu weniger Zwischenfällen und zu einem verringerten Einsatzgeschehen.

Es sind aber im Zuge der Pandemie-Eindämmung auch kräftig neue Aufgaben hinzugekommen.

Ja, jetzt führen wir regelmäßig Corona-Kontrollen durch. Ich muss dazu sagen, dass die meisten Menschen in Braunschweig diese Kontrollen generell befürworten und positiv annehmen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, in denen sie missbilligt werden. Leider haben wir aber auch Fälle, bei denen es zu Widerstandshandlungen kommt. Zudem muss man sagen, dass wir ab Spätsommer 2020 eine zunehmende Zahl von Versammlungen registrieren, die sich mit dem Thema Corona beschäftigen, auch initiiert von Menschen, die die Pandemie und ihre Gefahren leugnen. Auch das bringt zusätzliche Aufgaben für die Polizei mit sich.

Hier hat man das Gefühl, dass die Beamten mit Fingerspitzengefühl vorgehen, aber schon die Einhaltung der Verordnungen konsequent überwachen. Wie ist da Ihr Koordinatensystem?

Es sieht so aus, dass wir auf die Einhaltung der Regeln achten, aber für die Braunschweiger Polizei ist auch die Verhältnismäßigkeit ein wichtiges Thema. Die Beamten müssen tatsächlich das Fingerspitzengefühl haben, um die richtigen Maßnahmen zu treffen.

Wir das trainiert, wird es ausgebildet oder geschult?

Die Beachtung der Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen, insbesondere der Verhältnismäßigkeit polizeilicher Maßnahmen ist auch ohne Corona-Pandemie fester Bestandteil der Ausbildung und der etablierten Fortbildung der Braunschweiger Polizei. Deshalb wird diese neue Aufgabe mit demselben Augenmaß wahrgenommen wie auch andere Maßnahmen der Gefahrenabwehr.

Neu ist auch die Überprüfung der Einhaltung der Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) durch Polizei und städtischen Ordnungsdienst in der Innenstadt. Wie steht es mit der Disziplin der Menschen?

Sie ist gut. Bis auf Einzelfälle, bei denen es Kritik an der Maskenpflicht gibt, wird alles gut angenommen. Klar werden die Kollegen auch in Gespräche verwickelt, ich halte das auch für nachvollziehbar. Wir sind eine Polizei, die angesprochen werden möchte, die im Dialog ist und die Auskunft gibt. Es ist für uns unproblematisch, gern auch zu erklären, dass die Einhaltung der Hygieneregeln letztlich uns allen hilft, egal, ob wir nun über das dienstliche oder private Leben sprechen.

Welchen Appell würden Sie an die Bevölkerung richten?

Das Wichtigste ist jetzt, dass wir Geduld haben, Geduld und Disziplin, die dem Gesundheitsschutz für alle zugute kommt. Letztlich durchzuhalten, was wir angefangen haben. Übrigens in Braunschweig bislang vergleichsweise erfolgreich. Die Zahl der Infektionen muss eingedämmt werden und eingedämmt bleiben.

Besteht die Gefahr, dass das Leben wieder hochfährt mit allen Begleiterscheinungen, die Ihnen Einsätze bescheren – und dass gleichzeitig die Überwachung der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen beibehalten werden muss? Könnte das die Polizei an Ihre Grenzen bringen?

Diese Gefahr sehe ich nicht. In dem Maße, in dem wir ins normale Leben zurückkehren, das es bis Anfang 2020 gab, wird es gleichzeitig einen Rückgang der Belastungen geben, die aus der Corona-Pandemie resultieren. Wir sind hier in Braunschweig gut aufgestellt. Es ist gängige Praxis, dass sich unsere Dienststellen gegenseitig unterstützen. Bei Bedarf können wir auch stets zurückgreifen auf die Zentrale Polizeidirektion. Das heißt, für Braunschweig wird sich auch nach Rückkehr in das sogenannte normale Leben nichts ändern. Es wird auch weiterhin eine der sichersten Großstädte und die sicherste Großstadt im Norden sein.

Wie kriegen wir das eigentlich hin?

Wie schon gesagt, wir sind gut aufgestellt. Die Polizeidichte in Braunschweig ist sehr hoch. Durch den konsequenten, engagierten und aufmerksamen Einsatz unserer Kräfte verzeichnen wir seit einigen Jahren einen Rückgang bei den Straftaten. 2019 unterschritt Braunschweig die Zahl von 20.000 Straftaten. Im Mehrjahresvergleich ein ganz deutlicher Rückgang.

Das müsste sich 2020 doch fortgesetzt haben.

Wir sind derzeit noch dabei, die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2020 auszuwerten. Nach meiner Einschätzung jedoch ist das Jahr nochmals sicherer verlaufen. Ich rechne erneut mit einem Rückgang der Zahl der Straftaten.

Uwe Lietzau, Braunschweigs amtierender Leiter der Polizeiinspektion. Foto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Es gibt Kriminalität, die in Corona-Zeiten zurückging. Doch es gibt auch welche, die zunimmt. Was können Sie darüber sagen?

Wie erwähnt, ist unsere Auswertung für 2020 noch nicht abgeschlossen. Aber auch hier können wir bereits feststellen, dass tatsächlich die typischen Delikte zum Nachteil älterer Menschen 2020 nochmal zugenommen haben dürften. Wir betreiben hier ja gerade eine sehr intensive Informations- und Präventionskampagne, um die älteren Menschen in unserer Stadt noch besser über kriminelle Tricks zu informieren.

Betrüger, Verbrecher, die jetzt Angst, Unsicherheit und Fallen im Zusammenhang mit Corona gezielt ausnutzen ...

Richtig, ein Thema für Kriminelle, die jede Möglichkeit nutzen, gerade ältere, vertrauensselige Menschen zu bestehlen und zu betrügen. Das Vortäuschen einer Notlage im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung ist uns nicht neu, diese Masche hat es jetzt bereits gegeben. Sie folgt dem Grundsatz, dass Betrüger grundsätzlich alles ausschöpfen, ausnutzen und sehr viel Phantasie aufwenden, um sich illegal zu bereichern.

Wie glücklich sind Polizeibeamte damit, wenn sie zu Fuß oder auf dem Dienstpferd überwachen müssen, ob sich nicht zu viele Leute draußen treffen oder den vorgeschriebenen Abstand einhalten?

Selbstverständlich ist das eine sehr untypische Aufgabe für die Polizei. Aber natürlich wissen wir, wie gesagt, dass wir damit einen wesentlichen Beitrag für den Gesundheitsschutz leisten. Das haben alle vor Augen. Aus ersten Erfahrungen vom Frühjahr 2020 wissen wir bereits, dass insbesondere junge Leute die Beschränkungen nicht immer ernstgenommen und sich dennoch in größeren Gruppen getroffen haben. Da war es erforderlich, dass wir unsere Kontrollen in den einschlägigen Bereichen, Stichwort Prinzenpark, ausgeweitet haben. Zielrichtung: nicht zu maßregeln, sondern auf die Gefährdung der Gesundheit aller hinzuweisen.

Und was ist hinter der verschlossenen Haustür?

Wenn entsprechende Sachverhalte der Polizei bekannt werden, dann müssen wir reagieren! Das gilt insbesondere bei größeren Treffen mit vielen Erwachsenen, 10, 15, 20 und mehr an der Zahl, zum Beispiel Partys oder Familienfeiern. Doch auch hier sind Grundsätze der Polizei die Verhältnismäßigkeit und die Sensibilität. Sie wird jeden Einzelfall für sich prüfen und dann entscheiden, was jetzt angebracht ist und tatsächlich durchgeführt werden muss.

Was ist Ihnen persönlich das Wichtigste?

Ich würde gerne mitteilen, dass Braunschweig auch unter diesen besonderen Umständen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, nach wie vor und auch weiterhin eine sichere Großstadt ist. Es ist mir wichtig: Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten sehr engagiert ihre Arbeit, auch unter schwierigen Bedingungen.

