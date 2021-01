Kundgebungen in Braunschweig am Samstag

Die Partei "Die Rechte" hat am Samstag drei Kundgebungen in Braunschweig abgehalten - zwei am Hauptbahnhof und eine auf dem Burgplatz. Parallel dazu gab es jeweils Gegendemonstrationen des "Bündnis gegen Rechts". Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Foto: Stefan Lohmann