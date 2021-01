Lern-Buddies helfen Braunschweiger Schülern beim Homeschooling

Die Coronakrise führt dafür, dass sozial benachteiligte Kinder noch stärker ins Hintertreffen geraten. Über die Ursachen, mögliche Folgen und Ideen, diesen Benachteiligungen entgegen zu wirken, sprachen wir mit der kommissarischen Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig. Katja Koch ist Professorin für Schulpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der TU.

Frau Koch, wie wirkt sich Corona auf die Bildungsgerechtigkeit aus?

In einer Krise verschärfen sich erfahrungsgemäß vorhandene Strukturen, und das kann man derzeit auch deutlich im Bildungsbereich beobachten: Die Benachteiligung von bestimmten Kindern tritt in der Pandemie noch stärker zu Tage.

Viel war in den vergangenen Monaten von mangelnder technischer Ausstattung die Rede: von Schülern, die nicht vernünftig am Homeschooling teilnehmen können, weil ihnen Rechner, Drucker oder eine stabile Internetverbindung fehlen. Aber Technik ist ja nicht alles…

Richtig. Die Faktoren sind vielfältig. Wenn die Eltern zum Beispiel eine andere Herkunftssprache sprechen und zugleich eine niedrigere soziale Herkunft vorliegt, wissen wir, dass das Unterstützungspotenzial für die Kinder geringer ist. Das soll nicht heißen, dass Eltern aus unteren sozialen Schichten ihre Kinder vernachlässigen: das überhaupt nicht! Aber wenn sich die Kinder in der Schule mit Inhalten beschäftigen, von denen die Eltern wenig verstehen – dann sind Schwierigkeiten auf inhaltlicher Ebene vorprogrammiert, die vielleicht noch um Sprachschwierigkeiten ergänzt werden.

Was die technische Ausstattung angeht: Selbst wenn die nötigen Endgeräte vorhanden sind, können Eltern, denen der Umgang damit nicht vertraut ist, ihren Kindern im technischen Bereich nicht helfen. Wir wissen aus Untersuchungen außerdem, dass Kindern aus unteren sozialen Schichten der Platz zum Lernen fehlt: Im Kinderzimmer ist vielleicht kein Platz für einen Schreibtisch, und die Kinder müssen ihre Hausarbeiten am Küchentisch machen. Wenn im Lockdown die ganze Familie zu Hause ist, ist es aber schwierig, dort die Ruhe zu finden, die konzentriertes Arbeiten verlangt.

Werden leistungsstärkere Schüler besser durch die Krise kommen als leistungsschwächere Kinder?

Wenn Schüler von ihren Persönlichkeitsmerkmalen her gut strukturiert sind, wenn sie schon vor Corona leistungsstark waren und sich gut organisieren konnten, haben sie Vorteile, denn genau diese Eigenschaften sind jetzt gefragt. Das ist erstmal unabhängig von der sozialen Schicht. Wenn diese Schüler in ihrem Umfeld auch noch unterstützt werden, werden sie nach dem Lockdown voraussichtlich gut den Anschluss finden.

Kinder, die sich nicht gut selbst organisieren können, sind hingegen stark darauf angewiesen, dass sie zu Hause dabei unterstützt werden. Wenn diese Unterstützung ausbleibt, wird es schwierig. Wenn die Kinder die Schule besuchen, kann die Lehrkraft genau schauen: Was kann das Kind? Wo braucht es Unterstützung? Sie kann gezielt nachfassen und sehr viel gezielter Aufgaben erteilen. Doch beim Distance Learning fällt das, was Schule positiv beeinflussen und ausgleichen kann, weg.

Katja Koch ist Professorin für Schulpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der Technischen Universität Braunschweig und aktuell kommissarische Präsidentin der TU. Foto: Marc Stantien / TU Braunschweig

Welche Folgen werden die Benachteiligungen haben?

Ich vermute, dass wir bei künftigen Leistungsprüfungen merken werden: Die vorhandene Schere zwischen Kindern aus privilegierten und weniger privilegierten Elternhäusern geht noch weiter auseinander.

Wenn wir die Pandemie überwunden haben: Wird man dieses verstärkte Ungleichgewicht rasch wieder ausgleichen können? Oder wird es Langzeitfolgen geben?

Das ist schwierig zu beantworten. Ich würde vermuten, dass es eine Weile dauern wird, bis die Folgen aufgearbeitet sind. Studien aus den USA, wo die Schüler mehr als zwei Monate Sommerferien haben, zeigen: Die Schere zwischen Kindern aus unteren und oberen sozialen Schichten geht in dieser Zeit deutlich auseinander. Das liegt nicht daran, dass die einen etwas verlernen – sondern daran, dass die anderen mehr dazulernen.

Ich gehe deshalb davon aus, dass einige Kinder besser durch die Krise kommen werden, weil sie gut organisiert sind und zudem zu Hause Unterstützung erfahren haben. Dann wird es Kinder geben, die einigermaßen durchkommen, weil das Eine das Andere ausgleichen kann. Und es wird Kinder geben, die nicht gut organisiert sind und auch keine Unterstützung erfahren: Für die wird es sehr schwer, wieder Anschluss zu finden.

Was könnte man tun, um die Kinder, die durch Corona ein Stück abgehängt wurden, zu fördern?

Eventuell kann man die Benachteiligung durch zusätzliche Lern- und Übungszeiten abmildern: Wäre ich Lehrerin, würde ich mir meine Klasse anschauen und überlegen: Welchen Kindern kann ich zumuten, dass sie sich den Stoff selbst erarbeiten – denen würde ich mehr Einheiten zum Selberlernen geben. Und um die, die mehr Unterstützung benötigen, würde ich mich besonders intensiv bemühen: beispielsweise verstärkt in Videokonferenzen kommunizieren, sie anrufen und so weiter. An der Uni haben wir mit dieser Form der Betreuung gute Erfahrungen gemacht.

Sie sprechen auf das Programm „Lern-Buddies“ an?

Ja. Wir hatten an der Uni das Problem, dass wegen Corona die Praktika für unsere Lehramtsstudenten ausfallen mussten. Nun vermitteln wir diese Studenten als Lern-Buddies: Schüler und Schülerinnen, die Unterstützung benötigen, erhalten einen Lernpaten oder eine Lernpatin. Diese unterstützen beim Homeschooling. Als Lehrkraft kann man eine so individuelle Betreuung nicht leisten. Aber man kann versuchen, für die Kinder solche Unterstützungssysteme zu organisieren.

Lehrerverbände haben angeregt, in diesem Jahr Schulabschlüsse ohne Prüfungen zu ermöglichen, zumindest aber auf zentral gestellte Prüfungsaufgaben zu verzichten. Zudem fordern sie, dass auf das Sitzenbleiben verzichtet wird. Kann das zur Problementschärfung beitragen?

Sitzenbleiben löst nie ein Problem, die Effekte sind in der Regel gleich Null. Insofern sollte man generell darauf verzichten. Was die Prüfungen angeht, würde ich für einen Mittelweg plädieren: Ich halte das Zentral-Abitur oder andere zentrale Abschlüsse für wichtig und richtig, dieses Ziel sollte man nicht aus den Augen verlieren. In diesem Jahr könnte man angesichts der besonderen Umstände aber eine Ausnahme machen und einen Teil der zentral gestellten Prüfungsaufgaben durch von den Lehrern individuell gestellte Aufgaben ersetzen. Und sollten sich am Ende bei den Ergebnissen deutliche Abweichungen zu den Vorjahren ergeben, könnte man nachsteuern, indem der Notenschnitt gehoben wird. Komplett auf Prüfungen zu verzichten, hielte ich für falsch: Prüfungen sind dazu da, um festzustellen, ob jemand Dinge auch systematisch erfasst hat.

Hat Corona dafür gesorgt, dass die digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte zugenommen haben – und vielleicht auch die Bereitschaft gewachsen ist, digitale Medien zu nutzen?

Dazu liegen noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Was man dennoch sagen kann: Vor Corona stand die Mehrheit der Lehrkräfte der Digitalisierung sehr ablehnend gegenüber, und das traf auch auf unsere Lehramts-Studierenden zu. An der Uni wollen wir die Kompetenzen fördern, mit digitalen Tools in der Schule zu arbeiten, wollen digitales Grundwissen vermitteln und bieten auch selbst digitale Lernformate an: Aber diese Kurse kamen nie besonders gut an.

Mittlerweile aber stellen wir fest, dass sich das verändert hat. Die Corona-Zeit hat allen deutlich gemacht, dass es nötig ist, sich auch mit anderen Formaten auseinander zu setzen. Die Skepsis ist immer noch groß, aber die Bereitschaft ist gewachsen, zu überlegen: Welche digitalen Formate und Inhalte, die wir beim Homeschooling ausprobiert haben, nehmen wir mit in die Zeit nach Corona?

Leider haben wir einen Entwicklungsstau von geschätzt fünf bis acht Jahren: Das sieht man an der Hardware-Ausstattung, an der Infrastruktur der Schulen, am Weiterbildungsangebot, und es gibt auch keine sonderlich ausgeprägten Didaktiken des Lernens mit digitalen Tools und Medien. Einzelne Schulen haben sich diesbezüglich schon vor etlichen Jahren auf den Weg gemacht und machen das sehr gut – diese Schulen haben es jetzt in der Corona-Krise leichter.

In vielen Familien sorgt das Homeschooling für Probleme. Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?

Das hängt von der Ursache des Problems ab, die man suchen muss: gibt es technische Probleme, Verständnisprobleme, hat das Kind vielleicht einfach keine Lust zu lernen, fehlen Zeit oder Ruhe für ein konzentriertes Arbeiten? Routinen und feste Abläufe können hilfreich sein, um Tage zu strukturieren. Schule gibt normalerweise eine klare Tagesstruktur vor – und es kann sinnvoll sein, Arbeits- und Freizeitphasen auch beim Homeschooling klar voneinander zu trennen, zum Beispiel durch kleine Rituale: Man stellt sich den Wecker, lernt zwei Stunden konzentriert und macht anschließend 15 Minuten Pause.

Endet die Bildungsbenachteiligung mit dem Schulabschluss – oder beobachten Sie die auch an der Uni?

In der Hochschule setzen sich die gleichen Mechanismen fort. Wir haben zwar mittlerweile deutlich mehr Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien als vor 30 Jahren. Ihr Anteil wächst. Aber immer noch gibt es eine Unterrepräsentanz von Studierenden aus weniger privilegierten Familien. Häufig sind diese Studierenden auf Nebenjobs angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Für sie ist mit Corona viel weggebrochen. Das betrifft auch viele Studierende aus dem Ausland und die wachsende Zahl Studierender mit Kindern. Für letztere ist es aufgrund der geschlossenen Kitas derzeit sehr schwierig, Studium und Familie unter einen Hut zu bringen.

Lern-Buddies: Die TU vermittelt Lehramtsstudierende als Lernpaten für Schüler, die beim Homeschooling Unterstützung benötigen: (0531) 3918690 oder lern-buddies@tu-braunschweig.de Kontaktformular und weitere Infos unter www.tu-braunschweig.de/lern-buddies