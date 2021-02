Braunschweiger Arbeitsagentur: noch viele Chancen auf Ausbildung

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur rät, sich spätestens mit dem Halbjahreszeugnis um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Dann stünden die Chancen gut, in diesem Sommer ins Berufsleben zu starten, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Die Berufsberater helfen dabei telefonisch, per E-Mail oder im Videochat.

Sehr häufig sei dieses Vorurteil zu hören: „Das hat doch jetzt sowieso keinen Zweck mehr, wenn man noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat. Außerdem stellen die Unternehmen gerade sowieso niemanden ein, da wegen Corona niemand im Büro ist.“ Die Folge: Bewerbungsbemühungen würden eingestellt und vermeintlich leichtere Wege wie ein weiterer Schulbesuch ins Auge gefasst.

Täglich werden neue offene Lehrstellen gemeldet

Keine gute Idee, meint Holger Köpper, Teamleiter der Berufsberatung: „Es gibt noch jede Menge Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Die Unternehmen haben bereits Erfahrungen bei der Azubisuche aus dem letzten Jahr der Pandemie gesammelt und kreative Ideen entwickelt.“ Er betont: „Das Spektrum der angebotenen Ausbildungsberufe ist dabei noch sehr breit. Unserem Arbeitgeber-Service werden täglich neue offene Lehrstellen gemeldet, das wird auch in den nächsten Monaten noch so sein. Es macht also durchaus Sinn, jetzt zu uns Kontakt aufzunehmen und Vollgas bei den Bewerbungsaktivitäten zu geben!“

Die Berufsberatung unterstütze Jugendliche bei der Berufswahl und der Ausbildungsstellensuche. In einem Gespräch nehme sich die Berufsberaterin oder der Berufsberater Zeit und beantworte individuelle Fragen. Neben wertvollen Tipps für die Stellensuche gebe es Angebote für konkrete Ausbildungsstellen, auf die man sich bewerben könne. Auch über Aussichten auf dem Ausbildungsmarkt, über Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben und Schulen, über Bewerbungsverfahren und -termine könnten die Berufsberater ausführlich informieren.

Beratungstage ohne Termin

Köpper unterstreicht: „Der Inhalt der Gespräche ist streng vertraulich. Junge Menschen haben bei uns die Möglichkeit, über berufliche Wünsche und Erwartungen zu sprechen, aber auch über mögliche Bedenken. Eltern können natürlich gerne bei diesen Beratungsgesprächen zuhören.“

Dienstags und donnerstags bietet die Berufsberatung von 8 bis 16 Uhr telefonische Beratungstage ohne Termin an: (0531) 207-1199. Terminwünsche werden online unter www.arbeitsagentur.de/kannsteklicken entgegengenommen.

Darüber hinaus gibt es einen Berufetest, denn viele Jugendliche wissen nicht genau, wo ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten liegen. Das macht die Berufswahl zu einer schwierigen Entscheidung. „Genau hierbei kann Check-U, der Berufe-test helfen“, heißt es seitens der Arbeitsagentur. Insgesamt gebe es vier Testbereiche: Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, Interessen und den berufliche Vorlieben.

Hier geht es zum Erkundungstool Check-U.

red