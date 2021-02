Radfahrer in Braunschweig verletzt – Verursacher flüchtet

Am Dienstagabend kam es auf der Gifhorner Straße in Höhe Salzburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr ein Radfahrer (19) in Richtung Hamburger Straße. Als er die Salzburger Straße überqueren wollte, stieß er mit einem rechtsabbiegenden weißen Kleinbus zusammen und stürzte. Der Radfahrer zog sich eine Schürfwunde an der linken Hand zu.

Verursacher soll einen weißen Ford gefahren haben

Der Kleinbus hielt nach dem Zusammenstoß zwar kurz an, fuhr dann aber weiter, so die Polizei. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gegen den unbekannten Fahrer ein.

Bei dem Kleinbus soll es sich um einen weißen Ford handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 476-3935 melden.

red