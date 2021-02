Körperverletzung an Straßenbahn-Haltestelle in Braunschweig

An der Wendeschleife der Straßenbahnlinie 4 an der Helmstedter Straße (Friedhof) gerieten am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwei Bekannte in Streit. Wie die Polizei mitteilt, verletzte ein 43-jähriger Mann seinen Kontrahenten (54) mit Schlägen und Tritten so stark, dass dieser mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste.

Verdacht der schweren Körperverletzung

Auf die Tat sei ein bislang unbekannter Zeuge aufmerksam geworden, so die Polizei. Durch Rufe habe er den Täter dazu bringen können, aufzuhören. Das Opfer habe sich im Anschluss selbst in ein Krankenhaus bringen lassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter (0531) 476-3615 zu melden. Vor allem der Zeuge, der eingeschritten ist, wird gesucht.

red