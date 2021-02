Braunschweig. Auch die Corona-Notbetreuung in den Schulen wird zum Teil nicht angeboten. Die Kita-Notbetreuung soll nur in Ausnahmefällen genutzt werden.

Am Montag kein Präsenzunterricht in der gesamten Region

Angesichts des heftigen Schneefalls ist der Straßenverkehr überall stark beeinträchtigt – und ein Ende ist zum Wochenbeginn nicht in Sicht. Es soll weiter schneien. Deshalb fällt am Montag in der gesamten Region der Präsenzunterricht aus - diese Entscheidung ist für die Städte Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter sowie die Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel bestätigt.

Das gilt für die Stadt Braunschweig

Die Stadt Braunschweig informiert daher über die Warn-App Nina, dass am Montag, 8. Februar, an den Schulen (inklusive Berufsschulen) kein Präsenzunterricht stattfinden wird.

Auch die Corona-Notbetreuung in den Braunschweiger Schulen werde nicht angeboten. „Die Schulkindbeförderung ist ebenfalls ausgesetzt, da eine sichere Schülerbeförderung am kommenden Montag nicht gewährleistet werden kann“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In Wolfsburg hingegen soll eine Notbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten in eingeschränkter Form angeboten werden.

Notbetreuung in Kitas nur in Ausnahmefällen

Bei den Kitas bittet die Stadt Braunschweig alle Eltern, die für ihre Kinder zurzeit die Notbetreuung nutzen, ihre Kinder am Montag aus Sicherheitsgründen möglichst zu Hause zu betreuen – auch um den städtischen Verkehr zu entlasten. „Sollte eine Betreuung zu Hause aufgrund von in der aktuellen Situation dringenden Tätigkeiten der Eltern bei Polizei, Feuerwehr, Räumdiensten sowie im medizinischen Bereich nicht möglich sein, können diese ihre Kinder morgen in die Kita bringen“, so die Stadtverwaltung.

Dies gelte zunächst nur für die städtischen Kindertagesstätten in Braunschweig. Es könne sein, dass sich freie Träger dieser Regelung anschließen. Die Stadt empfiehlt, bei der jeweiligen Kita nachzufragen. Außerdem empfiehlt die Stadt dringend, auf vermeidbare Autofahrten zu verzichten.

Präsenzunterricht-Ausfall auch in Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfsburg und Wolfenbüttel

Wegen der extremen Witterungsverhältnisse fällt am Montag, 8. Februar, auch in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-13 an allen Förderschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Das meldet die Verkehrsmanagementzentrale am Sonntag. Der Unterrichtsausfall bezieht sich nur auf den Präsenzunterricht im Szenario B. Nur für diese Kinder und Jugendlichen fällt der Unterricht in den Schulen aus. Der Distanzunterricht beziehungsweise das Homeschooling in den Szenarien B und C findet statt.

Auch im Landkreis Gifhorn, einschließlich der Stadt Gifhorn, fällt der Präsenzunterricht am Montag, 8. Januar, an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse aus. Auch zu den Förderschulen innerhalb und außerhalb des Landkreises Gifhorn findet keine Beförderung statt. Der Präsenzunterricht fällt aus.

Für Salzgitter gilt: Aufgrund der aktuellen Witterungslage fällt der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden Schulen und an den Berufsbildenden Schulen in Salzgitter am Montag, 8. Februar, aus, wie die Stadt Salzgitter mitteilt. Die coronabedingte Notbetreuung in den Schulen wird bis einschließlich der 6. Jahrgangsstufe angeboten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es aufgrund der extremen Wetterlage auch hier zu Ausfällen kommt, daher werden Eltern gebeten, möglichst alternative Betreuungslösungen für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Homeschooling und Distanzunterricht finden weiterhin statt und sind nicht betroffen.

Das hier gilt in Wolfsburg: Schule fällt Montag in Wolfsburg aus – WVG stellt Betrieb ein

Und hier finden Sie die Infos aus Helmstedt: Räumdienste in Helmstedt kämpfen seit Stunden gegen den Schnee

Außerdem gibt es diese Neuigkeiten aus Peine: Montag in Peine keine Präsenz-Schule

