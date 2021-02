Überfall auf Wettbüro in Braunschweig

Braunschweig. Der Täter erbeutete mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den dunkel gekleideten Mann am Freitagabend am Hagenmarkt gesehen haben.

Mehrere Tausend Euro erbeutete ein unbekannter Mann bei einem Überfall auf ein Wettbüro am Hagenmarkt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr Zutritt verschafft. Wegen der aktuellen Corona-Verordnung ist Kunden der Aufenthalt in den Geschäftsräumen zurzeit nicht gestattet, so dass nur ein Mitarbeiter (28) anwesend war.

Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete damit Richtung Lange Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Personen, die den dunkel gekleideten Mann oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden: (0531) 4762516.

red