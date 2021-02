Carolo-Cup der selbstfahrenden Modellfahrzeuge startet online

Auch in diesem Jahr messen sich studentische Teams mit ihren kleinen autonomen Flitzern. Am Carolo-Cup@Home, der als Online-Event stattfindet, nehmen acht Teams aus Deutschland und Polen teil, berichtet die Technische Universität Braunschweig. „Im Finale, das als Livestream am 12. Februar zu sehen sein wird, zeigen die selbstfahrenden Miniatur-Fahrzeuge in zuvor eingereichten Videos ihr Fahrkönnen beim fehlerfreien Einparken, Ausweichen von Hindernissen und Beachten von Vorfahrtsregelungen“, heißt es in der Mitteilung. In Interviews berichten die Teams, wie sie die Teilnahme unter Corona-Bedingungen mit Simulationen und Online-Meetings gemeistert haben.

Seit zwei Semestern ist das studentische Leben Corona-bedingt stark eingeschränkt. „Um den studentischen Teams, die oft ein ganzes Jahr an ihren Fahrzeugen tüfteln, trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich beim 14. Carolo-Cup zu messen, haben die Organisatoren aus dem Institut für Regelungstechnik den Wettbewerb angepasst“, erläutert die TU.

Der diesjährige Carolo-Cup@Home sei daher über einen Zeitraum von drei Wochen gestreckt. Bereits am 25. Januar haben die Teams demnach ihre Arbeiten an und mit den Modellfahrzeugen einer Jury von ausgewiesenen Experten vorgestellt. „Für das Meistern der geforderten fahrtechnischen Aufgaben hatten die Teams eine Woche Zeit, um die Ergebnisse in einem Video zu dokumentieren.“

Einparken, Hindernissen ausweichen, Vorfahrt beachten

Exaktes Parken parallel und senkrecht, das Erkennen von Parkverboten, Hindernissen ausweichen und Kreuzungen mit Vorfahrtsregelungen erkennen – diese Aufgaben sind auch in diesem Jahr von den kleinen Fahrzeugen im einzureichenden Video autonom zu bewältigen. Aufgeteilt in zwei Leistungsklassen gehen vier Teams im Carolo-Master-Cup@Home ins Rennen und vier Teams messen sich im Carolo-Basic-Cup@Home. Im Carolo-Master-Cup@Home sind laut der TU wieder zwei Teams der TU Braunschweig dabei: Die Teams CDLC und ISF Löwen gehen mit ihren kleinen autonomen Elektroautos „Carolinchen“ und „Scar“ an den Start.

Beim Livestream des Finales gibt es neben der Preisverleihung die Videos mit den fahrtechnischen Prüfungen und Interviews mit den Teams zu sehen. Sie berichten, wie sie sich zum Beispiel mit unterschiedlichsten Simulationen und Online-Meetings vorbereitet haben, statt mit gemeinsamem Testen auf der Strecke.

Jedes Team erhält 500 Euro

Der Livestream des Finales ist zu sehen am Freitag, 12. Februar, ab 18 Uhr: www.youtube.com/watch?v=MiR3pFrEKtU&feature=youtu.be

Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr 4000 Euro. Es geht als Start- und Motivationsprämie in Höhe von jeweils 500 Euro an alle acht teilnehmenden Teams.

Teams des Carolo-Master-Cup@Home: KITcar (Karlsruher Institut für Technologie), CDLC (TU Braunschweig), Spatzenhirn (Universität Ulm), ISF Löwen (TU Braunschweig).

Teams des Carolo-Basic-Cup@Home: oTToCar (Otto-von-Guericke Universität Magdeburg), it:movES (Hochschule Esslingen), Selfie (Warsaw University of Technology), DHBW Smart Rollerz (Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart)

Weitere Informationen unter https://www.tu-braunschweig.de/carolo-cup