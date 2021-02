Braunschweig – Falsche Dachdecker stehlen Schmuck und 5000 Euro

Wie die Polizei meldet, gaben sich Trickbetrüger bei einem Mann in Braunschweig als Dachdecker aus und gelangten so in das Haus des Geschädigten in der Helgolandstraße.

Opfer in ein Gespräch verwickelt

Das Opfer zeigte den Vorfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 10 Uhr ereignete, erst jetzt an. Demnach verlangte der angebliche Dachdecker, für Arbeiten auf den Dachboden gelassen zu werden. Dieser Bitte kam der Geschädigte nach und folgte dem Mann.

„Auf dem Dachboden verwickelte der Betrüger den Geschädigten schließlich in ein Gespräch über angeblich reparaturbedürftige Fenster“, heißt es im Polizeibericht. Währenddessen gelangte ein zweiter Täter in das Haus und stahl 5000 Euro Bargeld und Schmuck aus dem Schlafzimmer.

Zeugen werden gesucht

Der angebliche Dachdecker wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, sprach Hochdeutsch, normale Statur, graue Jacke sowie kurze dunkle Haare.

Mögliche Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476 2516.

red