Stadt dankt ihren Bürgern: Braunschweig hält zusammen!

Mit der neuen Plakataktion „Braunschweig hält zusammen!“ dankt die Stadt Braunschweig den Braunschweigerinnen und Braunschweigern für das Einhalten der Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen dabei auch Unternehmen und andere Einrichtungen angesprochen werden. Das Ziel: die Ausbreitung des Virus weiterhin eindämmen.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth stellte die Plakate jetzt bei einem Besuch am Siemens-Standort Braunschweig vor. Er dankt den Bürgern für ihr Durchhaltevermögen: „Derzeit gehen die Zahlen auch in Braunschweig runter, doch noch immer sind sie zu hoch. Vor allem die weitere Ausbreitung der Mutationen bundesweit bereitet Anlass zur Sorge. Deswegen kommt es auf jede Braunschweigerin und jeden Braunschweiger an, sich weiterhin diszipliniert zu verhalten.“

Unachtsamkeiten am Arbeitsplatz

Er ging darauf ein, dass viele Unternehmen sehr sensibel mit dem Thema umgingen. „Dass wir bald aus der Pandemie herauskommen, ist ja auch im Interesse der Wirtschaft“, so Markurth. „Aber auch am Arbeitsplatz kann es passieren, dass es zu Unachtsamkeiten kommt, etwa, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeepause beisammensteht und nicht an Abstand und Maske denkt.“

Die Stadt wolle daher weiter sensibilisieren, in allen Situationen des Alltags aufmerksam zu sein. „Das ist ein wichtiger Beitrag, um schrittweise zu dringend notwendigen Erleichterungen unseres Alltags kommen zu können. Ich freue mich, dass Braunschweiger Unternehmen wie Siemens uns dabei unterstützen.“

Mehrere Unternehmen beteiligen sich an der Aktion

Thorsten Sponholz, Sprecher der Betriebsleitung von Siemens Mobility in Braunschweig, betonte: „Auch in der Pandemie steht die Denkfabrik für den Schienenverkehr nicht still. Etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Fertigung, Testcenter und Montage arbeiten zurzeit vor Ort bei Siemens Mobility in der Ackerstraße. Gleichzeitig gehen rund 2500 Beschäftigte vom Home-Office aus ihren Aufgaben nach. Wir sind stolz darauf, dass wir sehr frühzeitig Corona-Schutzmaßnahmen für unsere Belegschaft ergriffen haben. Mit kontinuierlicher Kommunikation informieren wir über unser Hygiene- und Abstandskonzept und stellen damit sicher, dass es erfolgreich umgesetzt wird.“

An der Aktion beteiligen sich der Stadt zufolge auch die Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig-Gifhorn, die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, der Arbeitgeberverband Region Braunschweig und die Kooperationsinitiative Maschinenbau.

Betriebe können Plakate bestellen und Fotos schicken

Drei verschiedene Plakate sind demnach Teil der Kampagne: „Ein Plakat mit einem Motiv aus dem Bereich Freizeit und Familie wurde auf Großflächen im Stadtgebiet verteilt“, heißt es in der Pressemitteilung. „Zwei kleinere Plakate im Format DIN A2 beziehen sich mit ihren Fotomotiven auf die Bereiche Freizeit und Arbeitswelt. Sie sollen Mitarbeitende in Pflegeheimen, Schulen, Kitas, aber auch in Werkstätten und anderen Betrieben an die Einhaltung der Hygieneregeln erinnern und können zum Beispiel in Aufenthaltsräumen oder Produktionsstätten aufgehängt werden.“

Die Stadt möchte möglichst viele Betriebe dazu ermuntern, sich der Kampagne anzuschließen und ein Foto, gegebenenfalls mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie einen kurzen Text zu den getroffenen Maßnahmen an repraesentationen@braunschweig.de zu schicken. Die Beiträge werden dann auf www.braunschweig.de veröffentlicht.

Unternehmen und Einrichtungen können die Plakate bestellen und im Rathaus, Platz der Deutschen Einheit, abholen. Hierfür gilt ebenfalls die E-Mail-Adresse repraesentationen@braunschweig.de.

red