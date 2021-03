Braunschweig. In den Osterferien bietet die Jugendförderung der Stadt ein abwechslungsreiches Programm. Vieles findet auch online statt.

Im Haus der Wissenschaft konnten Kinder in den vergangenen Jahren zu Ostern die Welt der Wissenschaft zu erkunden.

FiBS-Kalender für die Osterferien in Braunschweig sind online

Ferien in Braunschweig (FiBS) von der Jugendförderung der Stadt hat in Kooperation mit vielen Trägern ein Programm für die Osterferien vom 29. März bis 9. April auf die Beine gestellt. Wie gewohnt gibt es die Aufteilung der Angebote für 6- bis 10-Jährige (6+) und 11- bis 15-Jährige (10+), heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Einige Angebote sind altersübergreifend

Ein Blick in beide Kalender lohne sich, um das passende Angebot zu finden, denn einige Angebote seien altersübergreifend. „Der Kalender ist nur online zu finden, damit jederzeit auf aktuelle Änderungen in den Verordnungen vom Land Niedersachsen oder vereinzelte Absagen reagiert werden kann. Alle Angebote sind unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit buchbar und beachten die jeweils gültige Verordnung“, meldet die Stadt weiter.

Für Angebote der städtischen Einrichtungen können sich Interessierte demnach über das Onlinebuchungsportal unter www.unser-ferienprogramm.de/braunschweig anmelden. Sämtliche Informationen zu den einzelnen Terminen und Angeboten seien dort einsehbar. Neu im Angebot seien reine Online-Formate, die unabhängig von der Verordnungslage stattfinden könnten. Das einzige, was dazu benötigt werde, sei eine gute Internetverbindung, eine Kamera und – wie bei allen Programmen – „viel gute Laune“.

Es gibt auch einige Ermäßigungen

Weiterhin gelten, so meldet die Stadt, die Ermäßigungen in Bezug auf den Braunschweig-Pass und die Geschwisterermäßigung. Für weitere Fragen steht Christina Strempel unter (0531) 470-8526 oder per Mail, Christina.Strempel@braunschweig.de, zur Verfügung.

Die Oster-FiBS Kalender sind unter www.braunschweig.de/fibs einsehbar.

red