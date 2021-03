Braunschweig. Zwei Autos sind am Dienstag auf der Celler Straße seitlich kollidiert. Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen für Unfall auf Celler Straße in Braunschweig gesucht

Nach einem Unfall auf der Celler Straße sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, fuhren am Dienstagmittag ein VW T-Roc und ein VW Tiguan die in Richtung stadtauswärts. „Kurz vor der Kreuzung am Neustadtring besteht die Fahrbahn aus mehreren Fahrstreifen, die zum Teil verschwenkt sind. Hier kam es zwischen den beiden grauen PKW zu einem seitlichen Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden“, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde niemand.

Welches Auto fuhr auf welchem Fahrstreifen?

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder angeben können, welches Fahrzeug welchen Fahrstreifen befuhr, werden gebeten, sich unter (0531) 476-3935 zu melden.

red