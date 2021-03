Ein Braunschweiger sorgt für den richtigen Ton in St. Lukas

Er sorgt oft für den richtigen Ton in der St.-Lukas-Gemeinde Querum: Fabian Raddatz.

Braunschweig. Fabian Raddatz ist da, wenn Not am Mann ist in der St.-Lukas-Gemeinde Querum. Vor allem technische Fähigkeiten des Studenten sind oft gefragt.