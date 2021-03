Tramgleise der Linien 3 und 5 werden in Braunschweig saniert

Sanierungsarbeiten an den Straßenbahngleisen in Richtung Weststadt beginnen am Freitag, 26. März, 15 Uhr. Das teilt die Braunschweiger Verkehrs GmbH (BVSG) mit. Die Tramlinien 3 und 5 werden daher bis voraussichtlich Samstag, 3. April, zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Weststadt bzw. Broitzem durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt. Bis 15 Uhr verkehrt am Freitag die Tramlinie 3 nach dem regulären Fahrplan. Mit Beginn der Bauarbeiten enden die Bahnen am Friedrich-Wilhelm-Platz.

Busse verkehren werktags alle 15 Minuten

Die Rückfahrt, so heißt es, führt vom Friedrich-Wilhelm-Platz über den John-F.-Kennedy-Platz zurück nach Volkmarode. Die Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Straße wird Richtung Volkmarode nicht bedient. Ab Friedrich-Wilhelm-Platz wird Richtung Westen ein SEV mit Bussen eingesetzt, der werktags in der Hauptverkehrszeit mindestens alle 15 Minuten, sonntags alle 30 Minuten verkehren soll. Die Busse enden und beginnen in der Weststadt bereits an der Haltestelle Saalestraße. Die Endhaltestelle Weserstraße wird im Bauzeitraum nicht bedient. Die Tramlinie 5 wird zwischen Freitag, 26. März, 15 Uhr, und Samstag, 3. April, auf ihrem gesamten Linienweg mit Bussen ersetzt.

Die Busse verkehren ab Hauptbahnhof über die Haltestellen Campestraße, John-F.-Kennedy-Platz und Schloss weiter über die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Broitzem und zurück. Die Haltestellen auf dem regulären Linienweg über die Georg-Eckert-Straße können baustellenbedingt weiter nicht angefahren werden. Der SEV der Tramlinie 5 verkehrt in der Hauptverkehrszeit werktags alle 15 Minuten sowie sonntags alle 30 Minuten.

Fahrzeiten verändern sich auch bei den Buslinien 445 und 455

Auch bei den Buslinien 445 und 455 kommt es zu leichten Fahrzeitveränderungen. Die Buslinien, die regulär über den Cyriaksring bzw. die Luisenstraße verkehren, umfahren die Baustelle mit einer kleineren Umleitung. Hierdurch entfallen jedoch keine Haltestellen, so die BSVG. Hintergrund der Sperrung sind zwei Baumaßnahmen, die die BSVG parallel in den Osterferien an den Gleisen der Tramlinie 3 vornimmt. So wird im Bereich Cyriaksring/Luisenstraße die Gleisüberfahrt saniert, während zeitgleich im Abschnitt Donauknoten und Weserstraße Stopfarbeiten am Gleis stattfinden. Hierbei wird der Schotter rund um das sogenannte Querschwellengleis neu verdichtet.

Alle Ersatzfahrpläne stehen auf www.bsvg.net zum Download zur Verfügung und sind auch in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) und der App „Meine BSVG“ hinterlegt. Auch die Servicehotline steht für Auskünfte unter (0531) 3832050 zur Verfügung.

red