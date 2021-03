Energetische Sanierung: Stadt Braunschweig erhöht Zuschüsse

Braunschweiger können höhere Zuschüsse für ihre eigene Energiewende erhalten. Gefördert werden neben Photovoltaikanlagen und verschiedenen Heizungen nun auch energetische Sanierungen in Bestandsgebäuden, wie die Stadt mitteilt. Seit Bestehen des Fördertopfes im Jahr 2012 sei 2020 ein bisheriger Spitzenwert aufgestellt worden: Unter Beteiligung des Förderprogramms wurden demnach mehr als 1800 Kilowattpeak (kWp) an Anlagenleistung und 1600 Kilowattstunden Speicherleistung mit einer Gesamtinvestition von mehr als 5 Millionen Euro realisiert. In diesem Jahr habe der Rat der Stadt den Fördertopf auf 450.000 Euro erhöht.

Stadt passt das eigene Förderprogramm an

Um zukünftig noch effektiver mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln umzugehen, auf die geänderten Förderprogramme von Land und Bund zu reagieren und um neue Anreize zur lokalen Energiewende zu setzen, sei auch für 2021 das städtische Förderprogramm angepasst worden, heißt es in der Verwaltungsmitteilung. Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) würden pauschal mit 500 Euro (bis 10 kWp) gefördert. Für jedes zusätzliche kWp gebe es 200 Euro. Neu sei ein Bonus von 200 Euro je kWp installierter Anlagenleistung (maximal 1000 Euro) für PV-Anlagen in folgenden Ausführungen: PV-Anlagen an Fassaden, Anlagen in Kombination mit Dach- oder Fassadenbegrünungen, PV plus Solarthermie (PVT-Kollektoren). Bis zu 10.000 Euro gebe es inzwischen für Stromprojekte von Mietern in Braunschweig. Neue Stromspeicher fördere in Niedersachsen die N-Bank. In Braunschweig erhielten Nachrüstungen von Solarstromspeichern pauschal 500 Euro.

Stadt stockt Bundesförderung beim Heizungstausch auf

Für alle, die jetzt schon an einen Heizungstausch zum Winterhalbjahr denken: Die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude (BEG) für das Heizen mit regenerativen Energien und energetische Sanierungen stocke die Stadt noch auf. Pauschal gefördert würden verschiedene Formen der Solarthermie und Wärmepumpen: Solarthermieanlagen ohne Heizungsunterstützung: pauschal 500 Euro; Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung: pauschal 500 Euro; geräuscharme Luftwärmepumpen (Wasser/Luft): pauschal 1000 Euro; Solarthermieanlagen mit Heizungsunterstützung: pauschal 1000 Euro; Grundwasserwärmepumpen (Wasser/Wasser): pauschal 2000 Euro; Erdreichwärmepumpen (Sole/Wasser): pauschal 2000 Euro. Neu sei zudem die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen im Bestand. Wärmeschutzmaßnahmen an der Gebäudehülle würden mit fünf Prozent förderfähiger Kosten gefördert. Komplettsanierungen von Bestandsgebäuden bis einschließlich Energieeffizienzstandard KfW 85 erhielten 3000 Euro, solche bis Energieeffizienzstandard KfW 40 4000 Euro.

Der Weg zum Zuschuss sei einfach: Es genüge das Antragsformular in Verbindung mit dem Angebot eines Fachbetriebs. Auch gewerbliche Antragssteller seien förderfähig.

red