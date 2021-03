Nach einem Fenstersturz ist ein 78-jähriger Mann in Braunschweig gestorben.

78-Jähriger stürzte in Braunschweig aus dem Fenster und starb

Zu einem folgenschweren Fenstersturz kam es am Mittwochabend in Gliesmarode, wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat. Der 78-jährige Bewohner einer Doppelhaushälfte hatte sich demnach aus einem bodentiefen Fenster seines Hauses gelehnt.

78-Jähriger stürzte aus dem 1. Obergeschoss

Das davor angebrachte Geländer hatte sich daraufhin aus bislang unbekannten Gründen aus der Befestigung gelöst. Der Mann sei dann mit dem Geländer aus dem 1. Obergeschoss des Hauses gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen starb er noch am Unfallort.

Die Polizei hat die Ermittlung zu der Unfallursache aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.