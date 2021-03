Braunschweiger Neonazi-Demo – Teilnehmer zeigt Hitlergruß

Die Neonazi-Partei „Die Rechte“ marschierte am Samstag, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot, vom Hauptbahnhof in die Braunschweiger Innenstadt und zurück.

Größere Zwischenfälle sind bei den Kundgebungen und Aufzügen in Braunschweig am Samstag zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt ausgeblieben. Die Polizei zog am späten nachmittag bereits „ein positives Resümee zum friedlichen Ablauf der Versammlungen“, wie sie mitteilte.

Vor dem Hauptbahnhof wurde durch die Neonazi-Partei „Die Rechte“ eine Versammlung mit anschließenden Aufzug zum Friedrich-Wilhelm-Platz und wieder zurück zum Bahnhof durchgeführt.

600 Teilnehmer kommen nach Angaben des „Bündnisses gegen Rechts“ zur Gegen-Demo

Das „Bündnis gegen Rechts“ und die Partei „Die Linke“ hatten eine Gegenversammlung vom Bahnhof mit einem Aufzug zum Schlossplatz und anschließender Kundgebung auf dem Schlossplatz angemeldet.

Bei der Versammlung der Partei „Die Rechte“ fanden sich nach Polizeiangaben rund 45 Teilnehmer ein. Die Gegenversammlung habe bis zu 320 Teilnehmer gehabt. Nach Angaben des „Bündnisses gegen Rechts“ waren es rund 600. Noch vor Versammlungsbeginn zeigte ein Mann vor dem Hauptbahnhof den Hitlergruß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes gibt es Ordnungswidrigkeitenverfahren

Zudem kam es laut Polizei zu vereinzelten Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen durch Personen, die an der Versammlung der Partei „Die Rechte“ teilnehmen wollten. Gegen sie seien Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Auf dem Rückweg der Rechtsradikalen zum Hauptbahnhof sei einer ihrer Versammlungsteilnehmer in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Gegen ihn sei ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet worden. Während der Aufzüge zum Friedrich-Wilhelm-Platz und zum Schlossplatz kam es laut Polizei zu Einschränkungen des Straßenverkehrs und des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Sebastian Wertmüller vom „Bündnis gegen Rechts“ moderierte auf dem Schlossplatz die Gegen-Demo und die gleichzeitige Kundgebung zum Abschluss der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Foto: Stefan Lohmann / regios24

In Redebeiträgen beim „Bündnis gegen Rechts“ wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht nur um Naziumzüge und deren Verhinderung gehe. Im Fokus stehe vielmehr auch „der Rassismus, so wie er in sozialen Medien, aber auch in der Arbeitswelt oder auf dem Wohnungsmarkt anzutreffen ist“, so das Bündnis in einer Pressemitteilung.

„Bündnis gegen Rechts“ erinnert an die im Laufe der letzten Jahrzehnte von Rechtsradikalen ermordeten Menschen

Es sei auch auf die lange Reihe der im Laufe der letzten Jahre von Rechtsradikalen ermordeten Menschen hingewiesen wiesen – demnach mehr als 200 seit der Wiedervereinigung: „Ermordet wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Religion, wegen ihres Aussehens, ihres Geschlechts oder warum auch immer sie den rassistischen Mördern nicht ins Weltbild passten“, so Sebastian Wertmüller. Es gebe eine „lange Geschichte von Leugnen, Verschweigen und Verdrängen, eine Geschichte von angeblichen Einzeltätern und angeblich Verwirrten, eine lange Geschichte der Realitätsverweigerung“. Sie sei bis heute nicht beendet.

In Redebeiträgen beim „Bündnis gegen Rechts“ kamen auch Daniela Nowak (VW-Betriebsrätin), Schülerinnen der Sally Perel-Schule Volkmarode, Julia Taut vom Kulturzusammenschluss „Die Vielen“ und Nils Mittmann von den Basketball Löwen Braunschweig zu Wort.