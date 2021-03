Nun ist es amtlich: Braunschweiger Osterfeuer finden nicht statt

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen und Verbote, insbesondere von sozialen Kontakten und Veranstaltungen, müssen auch in diesem Jahr alle geplanten Osterfeuer ersatzlos entfallen. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Das Verbrennen von Grünschnitt ist nicht gestattet

In diesem Zusammenhang weist die Stadt außerdem darauf hin, dass das Verbrennen von Grün- und Strauchschnitt grundsätzlich nicht gestattet ist. „Wer seine Grünabfälle entsorgen will und sie nicht selbst im Garten kompostieren kann, kann dafür wie gewohnt die Biotonne nutzen. Es ist darüber hinaus möglich, Grünabfälle kostenpflichtig auf dem Gelände des Abfallentsorgungszentrums von Alba in Watenbüttel beziehungsweise Kleinanlieferungen bis zu 3 m³ auch auf dem Wertstoffhof an der Frankfurter Straße 251 zu entsorgen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

red