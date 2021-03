Mann schlägt Polizisten am Braunschweiger Inselwall

Braunschweig. Nachdem er Polizeibeamte während einer Corona-Kontrolle angegriffen hatte, wurde ein 36-Jähriger am Dienstagabend am Inselwall festgenommen.

Einen renitenten Mann hat die Braunschweiger Polizei laut einer Mitteilung am Dienstagabend am Inselwall festgenommen. Der Mann sei einem Platzverweis nicht nachgekommen und habe Polizeibeamte angegriffen. Die Polizei leitete gegen den uneinsichtigen, aggressiven Mann Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Dienstagabend um 19.11 Uhr hielten sich bei frühlingshaftem Wetter zahlreiche Einzelpersonen, Pärchen, aber auch Personengruppen in den Parkanlagen „Löbbeckes Insel“ am Inselwall auf. Die Polizei kontrollierte die Gruppen und wies sie auf die aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung hin, die eine Zusammenkunft auf Angehörige eines Hausstands zuzüglich maximal einer weiteren Person beschränken. Die überwiegende Mehrheit der Anwesenden habe sich verständnisvoll gezeigt, so dass sich die Gruppierungen schnell auflösten und den Park verließen.

36-Jähriger tritt gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv auf

Ein 36-Jähriger, der sich ebenfalls mit einer Gruppe in den Parkanlagen aufhielt, trat den Polizeibeamten jedoch äußerst aggressiv gegenüber und verkündete lautstark, sich nicht entfernen zu wollen. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen, habe die Polizeibeamten fortlaufend beleidigt und ihnen gedroht. Seine Bekannten, darunter auch Kinder, versuchten, den Mann zu beruhigen und zum Gehen zu bewegen. Darauf reagierte er aber nicht.

Nachdem ihm ein Platzverweis für den Park ausgesprochen wurde, versuchte der Mann einem Polizeibeamten einen gezielten Schlag zu versetzen. Dies wurde jedoch durch den schnellen Einsatz von Pfefferspray effektiv unterbunden. Anschließend nahmen die Polizisten den Mann fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle.

Polizei dokumentiert den Einsatz mit Body-Cams

Zur Dokumentation des Geschehens zeichneten die Beamten die Situation über eine Body-Cam auf. Um den Alkoholisierungsgrad des 36-Jährigen feststellen zu können, wurde durch das Amtsgericht die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Hinzu kommt ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz.

red