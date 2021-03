Braunschweiger Senioren lassen sich von Betrügern nicht trügen

Vom Dienstagvormittag bis in die Nachmittagsstunden meldeten sich laut Mitteilung der Polizei insgesamt fünf Braunschweigerinnen und Braunschweiger im Alter zwischen 62 und 86 Jahren bei der Polizei. Sie berichteten jeweils, von einem möglichen Betrüger angerufen worden zu sein.

In vier Fällen handelte es sich um sogenannte Schockanrufe, in denen junge Frauen vorgaben, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Eine Frau sprach einen 69-Jährigen direkt mit „Opa“ an und erklärte, dringend rund 15.000 Euro für einen Sachverständiger und für die Autowerkstatt zu benötigen. Allerdings könne sich diese Summe auch noch weiter erhöhen.

Angerufene beendeten die Telefonate

In keinem dieser Fälle sei es zu einer Geldübergabe gekommen, so die Polizei, da die Betrugsabsichten der Anruferinnen schnell erkannt und die Telefonate beendet wurden.

In einem weiteren Anruf wurde einer 85-jährigen Frau ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt. Dieser sollte bald eine halbe Million Euro betragen. Für die Auszahlung ihres Gewinns müsse sie nur vorab die Gebühren in Höhe von mehreren Hundert Euro in Form von Bezahlkarten leisten. Auch diese Seniorin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

red