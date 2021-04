19-Jähriger in Braunschweiger Supermarkt bei Diebstahl erwischt

Waren im Wert von etwa 400 Euro hat ein 19-Jähriger gestohlen, meldet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend in einem Supermarkt an der BraWo-Allee.

Sicherheitsdienst sprach den Mann an

Laut Polizeibericht hatte der junge Mann mit einem vollen Einkaufswagen den Kassenbereich passiert und war im Begriff, den Markt zu verlassen, obwohl er noch nicht für die Waren bezahlt hatte. Als der Mann von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes darauf angesprochen wurde, flüchte er zunächst, heißt es im Polizeibericht weiter.

„Sein 21-jähriger Mittäter, der vor der Tür gewartet hatte, konnte vom Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden“, berichten die Beamten. Gegen beide Beschuldigte sei jeweils ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet worden.

red