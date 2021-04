Drei Tatverdächtige nach Schüssen in Braunschweig festgenommen

Braunschweig. Einer von ihnen ist bereits in U-Haft. Bei den Schüssen am Samstagabend auf drei Menschen, eine Tram und ein Auto wurde niemand verletzt.

Die beschädigte Tram der Linie 3 nach den Schüssen am Samstag in Braunschweig.

Auf ein Auto, eine Straßenbahn und drei Menschen haben zunächst Unbekannte am späten Samstagabend im westlichen Ringgebiet geschossen. Drei Braunschweiger Opfer im Alter von 27, 28 und 31 Jahren waren auf der Luisenstraße in Fahrtrichtung Weststadt in einem Wagen unterwegs, als dieser gegen 22.30 Uhr in Höhe der Hedwigstraße nach Angaben der Polizei zum Ziel der Täter wurde. Aus der Juliusstraße wurden ebenfalls Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben.

Die Insassen des Autos flüchteten zu Fuß in einen Hauseingang. Als sie diesen verlassen wollten, wurden sie erneut beschossen. Auch eine vorbeifahrende Straßenbahn, die Linie 3, die stadtauswärts unterwegs war, erwischte ein Projektil in der Frontscheibe. Nach Angaben der Braunschweiger Verkehrs-GmbH fuhr die Straßenbahn direkt nach dem Vorfall ins Tramdepot, wo die Polizei sie untersuchte. „Es ist zu vermuten, dass die Tram zufällig getroffen wurde“, so Polizeisprecher Dirk Oppermann. Es gab bei dem Vorfall keine Verletzten.

31-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Die Beamten waren schnell mit einer Vielzahl von Streifenwagen vor Ort und konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelte sich dabei um einen 31-jährigen Braunschweiger. Am Sonntagvormittag konnte ein weiterer 25-jähriger Tatverdächtiger durch das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen festgenommen werden. Später wurde ein weiterer 25-jähriger Tatverdächtiger im Großraum Braunschweig gefasst. Der 31-Jährige wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt – und kam in U-Haft. Die beiden 25-Jährigen haben den Haftrichtertermin am Montag.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und Ursachen der Tat, nahm das zuständige Fachkommissariat auf.