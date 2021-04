Beim Braunschweiger Türmchenhaus tut sich was

Es soll wieder ein echter Hingucker werden: Das Türmchenhaus am Steintorwall/Ecke Museumstraße wird endlich renoviert und vor dem Verfall bewahrt.

Braunschweig. Das historische Gebäude am Steintorwall in Braunschweig soll wieder ein Schmuckstück werden. Eine Aufgabe, die es in sich hat.