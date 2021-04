Polizei Minden stoppt rasenden Sportwagenfahrer aus Braunschweig

Ein Braunschweiger hat mit seinem Sportwagen am vergangenen Samstag „mehrfach grob verkehrswidrig und rücksichtslos gegen die Geschwindigkeitsbeschränkungen“ verstoßen. Wie die Polizei Minden mitteilt, war der Mann auf der L 770 von Petershagen in Richtung Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke unterwegs. Den Führerschein des Braunschweigers beschlagnahmten die Einsatzkräfte.

Ein Polizei-Motorrad nimmt die Verfolgung auf

Am Samstagmittag begegnete dem Fahrer eines zivilen Motorrades der Polizei auf der L 770 im Bereich Petershagen ein Sportwagen, heißt es im Polizeibericht. Hierbei habe der Beamte eine offensichtlich hohe Geschwindigkeit des teuren Wagens festgestellt und fuhr hinterher.

Mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung wird der Mann gestoppt

In der Folge habe der Kradfahrer mehrere „erhebliche Geschwindigkeitsverstöße wie beispielsweise Tempo 126 in einer 70er-Zone“ aufgenommen. In Höhe Osterwald habe der Braunschweiger dann bei erlaubten 100 km/h sein Fahrzeug auf 210 km/h beschleunigt. Erst mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung habe der Braunschweiger gestoppt werden können.

red