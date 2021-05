Abriss der Brücke an der A39 in Braunschweig

Mehrere Bagger verwandelten am Wochenende die A39-Brücke an der Wolfenbütteler Straße in Braunschweig in einen Haufen Schutt. Ein paar Auszüge. Video: Bernward Comes