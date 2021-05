Himmelfahrt in Braunschweig: Alkoholverbot in zwei Parks

Das Mitführen und der Konsum von Alkohol ist am Himmelfahrtstag, 13. Mai, von 10 bis 24 Uhr im gesamten Bereich des Prinz-Albrecht-Parks (einschließlich Nußberg) sowie des Heidbergparks verboten. Wie die Stadt mitteilt, wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Das Verbot gelte allerdings nicht für gaststättenrechtlich genutzte Flächen.

„Die Polizei verzeichnete in den zurückliegenden Jahren an Christi Himmelfahrt insbesondere im Heidbergpark und im Prinz-Albrecht-Park im Laufe des Nachmittags ein deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen mit alkoholisierten Personen“, so die Stadtverwaltung. Entsprechende Zusammenkünfte sollen angesichts der Infektionslage in diesem Jahr verhindert werden. „Es ist davon auszugehen, dass die Verhaltens- und Abstandregeln der Corona-Verordnung gerade unter erhöhtem Alkoholeinfluss missachtet werden.“

Polizei und zentraler Ordnungsdienst sind im Einsatz

Bei Zuwiderhandlungen könne der Alkohol beschlagnahmt werden. Außerdem könne ein Bußgeld verhängt werden. Die Polizei und der zentrale Ordnungsdienst (ZOD) der Stadt werden die Einhaltung des Verbots kontrollieren.

Auch im Rest der Region gelten Einschränkungen. Der Polizeipräsident hat .

Vor zwei Jahren war die Lage im Prinzenpark abends eskaliert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und räumte schließlich den Park. Es habe massive Attacken, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch stark betrunkene Personen gegeben, hieß es. Auch im Heidbergpark musste die Polizei damals schon im Laufe des Tages eingreifen – es gab Rangeleien zwischen betrunkenen und aggressiven Jugendlichen und Erwachsenen.

red