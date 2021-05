Umbau der Braunschweiger Jahnstraße beginnt nach Pfingsten

Braunschweig. Voll gesperrt wird nach Pfingsten bis voraussichtlich zum Herbst die Jahnstraße. Der gesamte Verkehrsraum, so die Stadt, wird neu gestaltet.

Die Jahnstraße wird umgebaut. Die Arbeiten beginnen nach Stadtangaben am Dienstag, 25. Mai, und sollen voraussichtlich im Herbst beendet sein. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werde der gesamte Verkehrsraum neu gestaltet sowie Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Die Jahnstraße werde für die gesamte Bauzeit zwischen Arndt- und Hugo-Luther-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Auch das Parken sei auf der Jahnstraße nicht möglich. Fußgänger und Radfahrer würden an der Baustelle vorbeigeleitet.

Fahrbahn und Gehwege werden erneuert

Erneuert werden Fahrbahn und Gehwege sowie der Verbindungsweg zwischen Hugo-Luther-Straße und Jahnstraße. An der Fahrbahn werden beidseitig Längsparkstreifen eingerichtet. Außerdem wird die Fahrbahn an insgesamt fünf Baumtoren verengt. Zusätzlich seien Querungsstellen vorgesehen, die entweder durch Bäume oder durch Fahrradständer gegen das Zuparken geschützt würden. Es sollen 30 neue Bäume gepflanzt und 27 Fahrradständer in der Jahnstraße eingerichtet werden.

Baukosten liegen bei knapp einer Million Euro

Die Baukosten betragen laut Verwaltung etwa 900.000 Euro. Die Maßnahme werde mit Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert. Die Stadt trage ein Drittel der Kosten.

red