„Ein Käfig voller Narren“: Ab 24. August steht das Stück auf dem Spielplan der Komödie am Altstadtmarkt. „Kultur im Park“ steht wieder bevor. Hamburger Musical-Stars spielen ab 9. Juli am Westand die Revue „Bürobiester“. Das Staatstheater will das Tanzstück „Die Zeit ist reif“ vor der Sommerpause wieder ins Programm nehmen. Kleopetrol ist am 16. Juli im „Wolters Applaus-Garten“ zu erleben. Das Schloss-Spektakel soll im Juli stattfinden. Die Band „Mother Black Cat“ will am 24. Juli im Café Spunk auftreten.