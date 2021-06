Braunschweig. Ein CO2-Messgerät hat ein Dieb aus der Kita in Hondelage gestohlen. Eingebrochen ist er durch ein Kellerfenster.

Die Polizei meldet einen Einbruch in eine Kita.

Polizei ermittelt Dieb bricht in die Kita Hondelage ein

Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag und Montag in die Kindertagesstätte in Hondelage eingebrochen. Wie die Polizei meldet, bemerkten Angestellte am Montag, dass ein Zugangstor beschädigt war. Sie informierten die Polizei.

Ein Kellerfenster wurde eingeschlagen

Die Beamten stellten fest, dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war. „Offensichtlich war ein Täter durch dieses Fenster in das Gebäude eingedrungen und hatte anschließend die Räume durchsucht“, heißt es im Polizeibericht. Verlassen hat der Täter das Gebäude später vermutlich durch einen Notausgang. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde ein CO 2 -Messgerät entwendet, heißt es im Polizeibericht weiter.

red