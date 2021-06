Betrunkener verletzt Polizisten in Braunschweig

Ein betrunkener Mann hat am Sonntagnachmittag in Braunschweig heftigen Widerstand gegen die Polizei geleistet. Er griff dabei zwei Beamte an, einer davon wurde verletzt. Das berichtet die Polizei am Montag.

Betrunkener schlägt in Braunschweig zunächst nach einer Polizistin

Demnach sollte der Mann gegen 15.45 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen im Zentralen Polizeigewahrsam in der Friedrich-Voigtländer-Straße schlug er zunächst nach einer Polizistin.

Polizist muss verletzt ins Krankenhaus

„Danach kam es zu einem Widerstand, bei dem ein weiterer Polizist so stark verletzt wurde, dass er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste“, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstandes und tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte ermittelt.

red