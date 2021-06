Delta-Virus-Infektionen erstmals in Braunschweig nachgewiesen

Die sogenannte Delta-Variante des Corona-Virus – erstmalig nachgewiesen in Indien – ist auch in Braunschweig nachgewiesen worden, wie die Stadt mitteilt. Bei drei Erkrankten sei durch eine Laboruntersuchung diese Mutation des Covid-19-Erregers identifiziert worden. Die Erkrankungen würden aktuell einen milden Verlauf nehmen.

Es gelten schärfere Regeln für Personen, die Kontakt mit den Infizierten hatten

Bei einer Infektion mit der Delta-Variante gelten schärfere Regeln für Personen, die Kontakt mit den Infizierten hatten. So müssen auch Genesene oder Geimpfte in eine zweiwöchige Quarantäne, heißt es in der Mitteilung. Bei den übrigen Infektionsfällen mit Covid-19 der letzten Zeit in Braunschweig habe es sich überwiegend um Ansteckungen mit der Alpha-Mutation – erstmalig nachgewiesen in Großbritannien – gehandelt.

red