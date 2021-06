Raub in Braunschweig

Raub in Braunschweig Räuber in Braunschweig zückt sein Messer

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag im Prinzenpark im Bereich des Olfermann-Denkmals beraubt worden. Das teilte die Polizei Braunschweig am Montag mit. Demnach hatte der 18-Jährige gegen 1.50 Uhr sein E-Bike nur kurz aus den Augen gelassen, als ein bislang unbekannter Mann auf das E-Bike gestiegen war und losfahren wollte.

18-Jähriger versucht, Raub zu verhindern

Der 18-Jährige versuchte noch, den Mann an der Abfahrt zu hindern. Dieser zückte ein Messer und drohte dem Opfer, so dass der 18-Jährige vom Täter und seinem E-Bike abließ. Auf der Flucht sei der Täter beinahe mit einem Passanten in der Nähe der Matthäuskirche zusammengestoßen, heißt es im Polizeibericht.

Polizei sucht Täter

Der Täter soll etwa 1,90 Meter groß und zwischen 19 und 20 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine athletische Figur, dunkle Hautfarbe und kurze dunkelbraune Haare gehabt. Er habe hochdeutsch gesprochen und ein weißes T-Shirt mit einem Dobermann-Aufdruck getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 in Verbindung zu setzen.

