Braunschweig. Großeinsatz an Moorhüttensee: Kind vermeintlich vermisst. Polizei weckt falschen Jungen, am Dienstag meldet sich Vater des richtigen Jungen.

In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Dienstag meldete sich der Vater des Jungen, dem die Kleidung gehört.

Kindsuche in Braunschweig

Kindsuche in Braunschweig Kindsuche am Moorhüttensee - Vater meldet sich bei Polizei

Die liegengebliebene Kleidung eines Kindes am Moorhüttensee in Braunschweig hat in der Nacht zu Dienstag einen stundenlangen Großeinsatz verursacht. Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Am Dienstagmorgen meldete sich der Vater eines kleinen Jungen im Polizeikommissariat Nord. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor. Sein Sohn hatte am Abend zuvor seine Kleidung und seine Brille am Moorhüttensee vergessen. Der Mann erkannte die Kleidung seines Sohnes in der Zeitung wieder und informierte die Polizei.

Braunschweig: Polizei weckt falschen Jungen

Zuvor berichtet die Polizei Braunschweig auf Nachfrage, dass ein handgeschriebenes Etikett im T-Shirt Hinweis auf den Namen des Kindes gab. Einsatzkräfte fuhren zum Elternhaus des Kindes und fanden den Jungen schlafend im Bett vor.

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin



Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Braunschweig- Großeinsatz wegen Kinderkleidung am Moorhüttensee In Braunschweig am Moorhüttensee haben Passanten Kinderkleidung entdeckt. Über 100 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehren, Spezialeinheiten, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind. Am Ende wurde der Junge schlafend zu Hause gefunden. Foto: Jörg Koglin

Passanten fanden Kinderkleidung

Diese Kleidung löste einen Großeinsatz aus. Im T-Shirt soll laut Angaben der Polizei Braunschweig ein Etikett Hinweise auf den Besitzer gegeben haben. Foto: Jörg Koglin

Passanten hatten die Kleidung am späten Montagabend am Ufer des Badesees entdeckt. Die schlimmen Befürchtungen konnten der Feuerwehr zufolge aber nicht bestätigt werden.

Weder am Seeufer, noch aus der Luft oder unter Wasser wurde etwas gefunden, das auf eine vermeintlich vermisste Person hindeutete. Die Suche wurde laut Polizei Braunschweig gegen 3:20 Uhr abgebrochen.

Erst kürzlich gab es in Wolfsburg einen ähnlichen Fall: Allersee - Vermisster Junge war zuhause

Hundestaffel und Drohnengruppe im Einsatz

Neben Einsatzkräften von vier Feuerwehren und zwei Spezialeinheiten waren ein Polizeihubschrauber, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser im Einsatz.