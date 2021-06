Polizeieinsatz in Braunschweig

Polizeieinsatz in Braunschweig Vermisster 75-Jähriger leblos in Braunschweig gefunden

Ein vermisster 75-Jähriger wurde am Freitagabend leblos im Bereich eines Waldstücks in Braunschweig gefunden. Wie die Polizei mitteilt, gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt. Noch am Nachmittag baten die Ermittler die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann

Seit Donnerstag 14 Uhr wurde der 75-Jährige aus einer Seniorenresidenz in der Greifswaldstraße demnach vermisst. Die Polizei suchte mit Hochdruck nach der Person, da sie diverse Vorerkrankungen hatte.

Vermisster 75-Jähriger wurde im Bereich des Heidbergsees vermutet

Der Vermisste wurde im Bereich des Heidberges, Heidbergsees, in Mascherode oder der umliegenden Feldmark vermutet.

Am Freitagabend gab die Polizei bekannt, dass der Mann verstorben war.

Dieser Artikel wurde aktualisiert und die Kommentarfunktion abgeschaltet.