Buslinien 412 und 413 fahren ab Montag in Braunschweig anders

Wegen Asphaltierungsarbeiten auf dem Magnitorwall werden die Buslinien 412 und 413 ab Montag, 21. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 24. Juni, etwa 15 Uhr, ab der Haltestelle „Staatstheater“ über die Jasperallee und den Altewiekring umgeleitet.

Dies hat Haltausfälle zur Folge, so die Braunschweiger Verkehrs-GmbH: Die Buslinie 412 fährt vom „Rathaus“ in Fahrtrichtung Rautheim ab der Haltestelle „Staatstheater“ weiter über die Jasperallee, den Altewiekring und die Schillstraße, ehe sie ab der Haltestelle „Ackerstraße“ wieder ihre reguläre Route aufnimmt. Die Haltestellen „Museumsstraße“, „Am Magnitor“ und „Marienstift“ können in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden; an der Haltestelle „St. Leonhard (Stadthalle)“ in Fahrtrichtung Hauptbahnhof hält die Buslinie 412 dazu außerplanmäßig.

Mehrere Haltestellen entfallen auf den Routen

In der Gegenrichtung verlässt die Buslinie 412 ab der Haltestelle „St. Leonhard (Stadthalle)“ ihre reguläre Route und fährt über den Altewiekring und die Jasperallee zum „Staatstheater“. Die Haltestellen „Am Magnitor“ und „Museumsstraße“ können nicht bedient werden.

Die Buslinie 413 wird in beiden Fahrtrichtungen ab der Haltestelle „Staatstheater“ ebenfalls über die Jasperallee und den Altewiekring geführt und befährt ab der Haltestelle „Kastanienallee“ wieder ihre reguläre Route. Die Haltestellen „Steintor“ und „Hochstraße“ entfallen daher ersatzlos.