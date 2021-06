Trailer Doku Till Seifert Video: Seifert

Di, 22.06.2021, 21.26 Uhr

Ähnlich wie vor ihm schon Felix Starck, der 2013 zu einer Weltreise per Fahrrad aufgebrochen war und die Doku „Pedal the World“ drehte, trat Seifert während der Pandemie in die Pedale. Hier der Trailer zu seiner Doku.