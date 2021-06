Zur Übergabe des Geldes, um der Nichte eine Haftstrafe zu ersparen, wird die 82-Jährige in eine Kirche gelockt.

Schockanruf Am Telefon – Braunschweigerin Opfer einer Betrugsgeschichte

Die 82-Jährige wird von vermeintlichem Polizisten und Staatsanwalt angerufen.

Einen dritten Mann trifft sie später in der Kirche zur Geldübergabe.

Vorgelogen wird der Frau ein von der Nichte verursachter tödlicher Unfall.

Um die Nichte vor einer Haftstrafe zu bewahren, soll das Geld gezahlt werden.

Der Kriminaldauerdienst ermittelt und sucht Zeugen.

Schockanruf – eine 82-jährige Braunschweigerin hat einen solchen am Vormittag des Mittwochs, 16. Juni, erhalten. Die Polizei schildert den Hergang des Anrufs und des Folgenden so: Zunächst gab sich jemand als Polizeibeamter aus und erzählte der 82-Jährigen, dass ihre Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der angebliche Polizeibeamte fragte die Seniorin auch nach ihrer Handynummer. Kurze Zeit später erhielt sie einen Anruf auf ihrem Handy. Diesmal gab sich ein Anrufer als Staatsanwalt aus.

Nach tödlichem Unfall eine hohe Geldsumme zahlen

Der Mann sagte ihr, dass ihre Nichte eine Haftstrafe antreten müsste, wenn sie nicht eine hohe Geldsumme bezahlen würde. Sie 82-Jährige solle sofort das nötige Geld besorgen. Weiterhin solle sie das Gespräch nicht beenden und mit einem Taxi zur Martinikirche fahren. Die Braunschweigerin packte daraufhin Uhren und Schmuck in einen auffälligen Jutebeutel (weißer Beutel mit der roten Aufschrift „Kindermoden Fehrke“) und fuhr mit dem Taxi zur Bank. Dort hob sie eine fünfstellige Summe ab und fuhr weiter zur Kirche.

In der Martinikirche wartet ein Mann – Personenbeschreibung

Der angebliche Staatsanwalt sagte ihr nun, dass er gerade noch mit der Abwicklung der Formalitäten beschäftigt sei. Die Frau solle das Geld in der Kirche an einen Herrn übergeben. Sie ging in die Kirche und wurde dort von einem Mann angesprochen. Sie übergab ihm Geld und Schmuck. Sie beschreibt den Mann als etwa Mitte 30, zirka 1,65 Meter groß, schlank, Jeanshose, Jeanshemd und Jeans-Baseballkappe.

Telefonat mit der Nichte klärt die Lage

Als sie später mit ihrer Nichte telefonierte, bemerkte die Frau den Betrug, die Polizei wurde informiert. Sie sucht nun nach Zeugen, die die Situation in der Martinikirche beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516. red

Lesen Sie auch:

Enkeltrick- 80-Jährige aus Königslutter wird Goldschmuck los

In Wolfenbüttel waren 12 Gauner mit Enkeltrick erfolgreich

Polizei warnt 8000 Wolfenbütteler Senioren vor Enkeltrick

Angebliche Polizisten- Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag