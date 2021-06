Braunschweig. Am Samstagmorgen hat es auf der Donaustraße in Braunschweig gekracht. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Die Fahrer blieben laut Polizei unverletzt.

Bei einem Unfall auf der Donaustraße in Braunschweig landete laut Polizei ein Fahrzeug auf dem Dach (Symbolbild).

Verkehrsunfall Unfall in Braunschweig: Fahrzeug landet auf dem Dach

Am Samstagmorgen hat sich an der Donaustraße in Braunschweig ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, krachten Ecke Kruckweg zwei Fahrzeuge zusammen – eines davon landete auf dem Dach.

Unfall in Braunschweig: Fahrer bleiben unverletzt

Die zwei Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschleppunternehmen hob den umgekippten Pkw wieder auf die Räder und transportierte ihn ab. Wie es zu dem Unfall um 7.33 Uhr kam, konnte die Polizei noch nicht sagen.

feu