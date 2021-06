Kleinbrände in Braunschweig – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Braunschweig. Mehrfach hat es in den vergangenen Tagen im Bereich der Bundesallee gebrannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Brandstiftung in Braunschweig

Zu mehreren Kleinbränden ist es am Sonntagmorgen in den Waldstücken entlang der Bundesallee gekommen. Wie die Polizei meldet, brannte neben zusammengestelltem Holz unter anderem ein Wertstoffbehälter. Alle Brände hätten ohne größeren Schaden gelöscht werden können.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Aufgrund der Gesamtumstände gehe die Polizei zurzeit von Brandstiftung aus. Gegen 14.10 Uhr am Sonntag wurde ein vierter Brand gemeldet. Diesmal brannte eine kleinere Fläche einer hochgewachsenen Wiese. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden, heißt es im Polizeibericht weiter.

Am Montag brannte es im Waldgebiet Lammer Holz

Am Montag sei es wieder zu zwei Bränden im Waldgebiet Lammer Holz am Rodedamm in der Nähe der Bundesallee gekommen.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu den Bränden und zu möglichen Tätern. Besonders verdächtige Beobachtungen an den Feld- und Waldwegen seien wichtig. Hinweise nehmen die Beamten unter (0531) 476 3515 im Polizeikommissariat Süd entgegen.

red

