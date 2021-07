Braunschweiger Experten mahnen – Integrationsarbeit in Gefahr

Braunschweig. Vertreter aus der Migrationsarbeit in Braunschweig zeigen bei der Integrationsmesse, was sie können. Aber sie sehen ihre Arbeit bedroht.

Die Sonne strahlte in den Innenhof der Volkshochschule an der Heydenstraße. Vertreter aus allen Bereichen der Migrationsarbeit freuten sich, nach rund anderthalb Jahren während einer schon für das Vorjahr angesetzten Integrationsmesse mal wieder direkt statt digital miteinander ins Gespräch zu kommen, vor allem auch mit geladenen Vertretern aus Politik und Verwaltung.

Es galt, mal wieder im persönlichen Austausch an Messeständen die Vielfalt der Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund darzustellen: Projekte im Einzelnen kennenzulernen, zu erfahren, was engagierte und kreative Mitarbeiter aus der Migrationsberatung so alles während diverser Lockdowns angestellt haben, um mit ihrer Klientel in Kontakt zu bleiben, und welche Sorgen und Nöte es gibt. Denn bei allem Sonnenschein an dem Nachmittag, zu dem das Netzwerk Kooperative Migrationsarbeit Niedersachsen (KMN) mit ihren Regionalgruppen Braunschweig Stadt und Land eingeladen hatte: Die Gastgeber nutzten diese Veranstaltung auch, um auf dunkle Wolken am Horizont hinzuweisen.

Vertreter der Migrationsarbeit zeigen die Vielfalt ihrer Arbeit und die Angebote in Braunschweig

Die drei Sprecher der KMN für diese Veranstaltung, Marco Frank (Refugium), Martin Stützer (Awo-Migrationsberatung) und Heike Blümel (DRK Kaufbar), verwiesen auf die vom Land und Bund bereits angekündigten herben Kürzungen im Bereich der landes- und bundesgeförderten Migrationsberatung – und verteilten dazu auch eine Stellungnahme, die auch als Protestnote zu verstehen ist.

„Das Land sieht Kürzungen von bis zu 70 Prozent in den nächsten drei Jahren vor“, erklärte Frank, und Stützer ergänzte: „Auch die Mittel für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer sollen ab 2023 umfangreich gekürzt werden.“ Blümel betonte: „Dabei sind gerade wir die Türöffner, die dafür sorgen, dass in dieser Zeit Kontakte aufrecht erhalten werden“ – zu Menschen, die aufgrund ihres Status oder noch nicht perfekter Sprachkenntnisse ohne Hilfe zu den Verlierern der Pandemie gehörten. Problemstellungen wie Arbeitsplatzverlust, wegen Corona lange ins Stocken geratener Sprachunterricht oder unterbrochene Bildungsangebote für Kinder, um nur einige der Schwierigkeiten zu nennen, führten gerade bei Migranten häufig zu Orientierungslosigkeit und existenziellen Notlagen sowie zu enormen Belastungen, wenn beispielsweise Familienzusammenführungen aufgrund der Pandemie nicht zustande kommen.

Die Politik, so die Vertreter der Migrationsarbeit, müsste bedenken: „Einschnitte in die Beratungslandschaft würden das Unterstützungsangebot für Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografien radikal einschränken“, so Stützer, was auch generell eine Gefahr für die Integrationsarbeit darstelle.

Kürzungen in diesem Bereich gefährdeten zudem den solidarischen Umgang der Menschen. „Integration ist kein Selbstläufer“, betonte Marco Frank: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Inklusion aller Bevölkerungsgruppen sind weder selbstverständlich noch ohne weiteres zu erreichen.

In ihrem Grußwort zu Beginn der Integrationsmesse bezog Sozialdezernentin Christine Arbogast zwar nicht direkt Stellung zum an Politiker und die Landes- und Bundesregierung gerichtete Protestpapier der KMN wegen der Kürzungen. Sie betonte aber: „Braunschweig ist durch die vielen Akteure in der Migrationsarbeit gut aufgestellt – und sollte es auch bleiben.“ Sie erklärte zudem: „Unter den jüngeren Menschen in der Stadt beträgt der Migrationsanteil nahezu 50 Prozent.“

