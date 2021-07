Corona-Stipendien für Künstler in Braunschweig aufgelegt

Der städtische Corona-Hilfsfonds wird zu einem Stipendienprogramm zur Wiederbelebung der Kulturlandschaft nach der Corona Pandemie weiterentwickelt. Das hat der Rat am Dienstag beschlossen. Damit sollen freischaffende, professionell arbeitende Braunschweiger Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden, trotz anhaltender corona-bedingter Einschränkungen bei Veranstaltungen, Auftritten und Ausstellungen ihre Arbeit fortzusetzen.

„Die gesamte Kulturszene hat durch den monatelangen Lockdown in der Corona-Pandemie schwer gelitten und viele Künstlerinnen und Künstler in eine existenzbedrohende Lage gebracht“, sagt Kulturdezernentin Anja Hesse laut einer Pressemitteilung. „Deshalb haben wir seinerzeit den Corona-Hilfsfonds aufgelegt. Nun beginnt das kulturelle Leben in unserer Stadt wieder, wenn auch noch mit erheblichen Einschränkungen. Wir haben den Hilfsfonds an die veränderten Bedingungen angepasst, um Künstlerinnen und Künstlern dabei zu unterstützen, mit konkreten Projekten neu zu starten. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die aktuelle Situation kreativ zu nutzen und ein konkretes, auch unter Corona-Bedingungen realisierbares Arbeitsvorhaben umzusetzen.“

Rund 80 Stipendien können ermöglicht werden

Das Sonderstipendienprogramm wird mit einer Dauer von fünf Monaten und einer monatlichen Fördersumme von 1000 Euro, insgesamt also maximal 5000 Euro, ausgeschrieben. Für Ensembles gilt derselbe Förderumfang. Da aus dem Corona-Kulturhilfsfonds mit ursprünglich einer Million Euro noch rund 400.000 Euro übrig sind, können der Stadt zufolge rund 80 Stipendien ermöglicht werden.

Die Stipendien werden ab sofort bis zum 19. August 2021 ausgeschrieben. Anträge nimmt die Kulturverwaltung in diesem Zeitraum ausschließlich in elektronischer Form über die Website www.braunschweig.de/corona-kultursonderstipendium entgegen. Dem Antrag ist eine aussagefähige Beschreibung des künstlerischen Vorhabens beizufügen (ca. 3000 Zeichen).

Mitarbeiter der Verwaltung und externe Fachexperten prüfen die Anträge

Die Vergabe der Stipendien erfolgt nach Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Qualität der künstlerischen Vorhaben durch eine Auswahlkommission, bestehend aus fachlich zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung und externen Fachexperten.

Die Stipendien sollen zum 1. Oktober 2021 starten. Die im Rahmen des Stipendiums durchgeführte künstlerische Arbeit muss bis zum 28. Februar 2022 abgeschlossen werden. Weitere Fragen zum Verfahren beantwortet der Fachbereich Kultur und Wissenschaft per E-Mail unter corona-kultursonderstipendium@braunschweig.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de