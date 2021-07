Verkehrsunfall Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Braunschweig

In Braunschweig ist es am Mittwoch, 14. Juli, gegen 13.40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf dem Lessingplatz 12, zwischen der Nimes-Straße und dem John-F.-Kennedy-Platz, in Richtung des John-F.-Kennedyplatzes.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein 56-jähriger Motorradfahrer wechselte vom linken in den rechten Geradeausfahrstreifen und fuhr dabei auf einen DHL-Transporter auf, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand stand, um Pakete auszuliefern. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zeugen, welche genaue Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Braunschweig unter (0531) 4763937 zu melden.

